Yasak öncesi sosyal mesafeye uymadan pazar kuyruğunda beklediler - Son Dakika

Yasak öncesi sosyal mesafeye uymadan pazar kuyruğunda beklediler

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sokağa çıkma yasağı öncesinde kurulan son pazara halkı akın etti.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sokağa çıkma yasağı öncesinde kurulan son pazara halkı akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'dan itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağı getirilen iller arasında bulunan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde salı günleri kurulan pazar yasak öncesinde yoğun ilgi gördü. Pazara akın eden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında tek bir noktadan içeriye alınınca, uzun kuyruklar oluştu. Sıra nedeniyle zaman zaman aralarında tartışma çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymayınca polis ve zabıta ekipleri devreye girdi. Polis ve zabıta ekipleri kalabalığı sıraya sokarak, sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı. Zabıta ekipleri, "Hepinizin sağlığı için lütfen tek sıraya girelim. Sosyal mesafeyi koruyalım, aramızda birer metre olsun" diye uyarısını sürdürdü. Saatlerce bekleyen vatandaşlar, girdikleri pazardan alışverişlerine yaptıktan sonra evlerine döndü.

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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