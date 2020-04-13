Yasak sona erdi, vatandaş benzin istasyonu marketine gitti - Son Dakika

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Yasak sona erdi, vatandaş benzin istasyonu marketine gitti
37 dakika önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için benzin istasyonlarının marketlerine gitti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için benzin istasyonlarının marketlerine gitti.
İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın kalkmasının ardından Bursa'nın merkezinde bazı vatandaşların marketler açık olmadığı için benzin istasyonlarına gittikleri görüldü. Caddede dolaşan gece bekçileri benzin istasyonunda kalabalığı fark etti. Olaya müdahale ederek sosyal mesafeyi önlemek için tek tek sıra halinde markete girilmesi konusunda uyarıda bulundu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:21 Kaynak: İHA
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