Yasak sonrası Bursa pazarlarında yoğunluk - Son Dakika

BURSA'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle ilk gün dışarı çıkanlar, özellikle pazarlarda kalabalık oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinde, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle ilk gün Bursa'nın cadde ve sokaklarında hareketlilik gözlendi. Kentin birçok noktasında kurulan pazarlardaki kalabalık da dikkat çekti. İnegöl ilçesindeki pazar yerinde, sosyal mesafe kuralına çoğu kişinin uymadığı gözlendi. Pazar girişinde önlem alan polis ve zabıta ekipleri, sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Hijyen tünelinden geçilerek, pazara alınanlara maske takmaları konusunda da uyarı yapıldı.