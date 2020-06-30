YASAK VE CEZAYA RAĞMEN ASKER UĞURLAMADAN VAZGEÇMİYORLAR - Son Dakika

İstanbul'da, uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinden vazgeçilmiyor. Polis, bu akşam birçok noktada yapılan eğlenceyi müdahale ederek engellerken, dikkatlerden kaçan bir grup konvoy yaparak Şişli ve Kağıthane arasında tur attı.
Polis, birçok noktada yapılan asker uğurlama eğlencelerine müdahale edip engellerken, dikkatlerden kaçan bir grup, askere gidecek arkadaşları için konvoy yapıp sokaklarda tur attı. Camlarından sarktıkları otomobillerle konvoy yapan grup üyeleri, Şişli'de başlayan turlarına Kağıthane'de sokaklarında devam etti. Grup üyelerinin maske takmaması da dikkat çekti.- İstanbul