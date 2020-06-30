Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar - Son Dakika

Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar

İSTANBUL'da, uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinden vazgeçilmiyor.

İSTANBUL'da, uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinden vazgeçilmiyor. Polis, bu akşam birçok noktada yapılan eğlenceyi müdahale ederek engellerken, dikkatlerden kaçan bir grup konvoy yaparak Şişli ve Kağıthane arasında tur attı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan uyarılara ve kesilen cezalara rağmen asker uğurlama eğlenceleri engellenemiyor. Bu konuda yapılan uyarılara bir yenisi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asker uğurlaması yapanlara uyarılarda bulunan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
"Asker uğurlaması yaparken trafiği tehlikeye sokmak, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamak gençlerimize yakışmıyor. Bu durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız. Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım."

Polis, birçok noktada yapılan asker uğurlama eğlencelerine müdahale edip engellerken, dikkatlerden kaçan bir grup, askere gidecek arkadaşları için konvoy yapıp sokaklarda tur attı. Camlarından sarktıkları otomobillerle konvoy yapan grup üyeleri, Şişli'de başlayan turlarına Kağıthane'de sokaklarında devam etti. Grup üyelerinin maske takmaması da dikkat çekti.


- İstanbul
İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar - Son Dakika

Son Dakika

23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:15 Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü 15:38 Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor 13:35 Geleneği bozmayan usta sanatçı Fedon, slip mayosuyla poz verdi 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:59 Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı 09:47 CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu 09:20 İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
23:41
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:15
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 05:46:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]