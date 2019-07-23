Son Dakika Haberleri: Yasak yerde denize giren 108 kişiye işlem yapıldı
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Yasak yerde denize giren 108 kişiye işlem yapıldı

9 dakika önce

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Vize ilçesine Bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Yasak yerde denize giren 108 kişiye işlem yapıldı, System.String[]
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Vize ilçesine Bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Alınan Bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı denizin dalgalı olması sebebiyle belediye plajında denize girilmemesi için ikazda bulundu. Fakat yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tanzim edildi. - KIRKLARELİ
Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:27 Kaynak: İHA
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