Son Dakika Haberleri: Yasak yerde yüzen genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı
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Yasak yerde yüzen genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

41 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yasak bölgede yüzmek isterken boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yasak yerde yüzen genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yasak bölgede yüzmek isterken boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Darıca Millet Bahçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babası ile birlikte sahile gelen 17 yaşındaki E.Ö. serinlemek için girilmesi yasak olan denize girdi. Denizde bir süre yüzen genç bir anda boğulma tehlikesi yaşadı. E.Ö.'yü gören sahildeki vatandaşlar denize atladı. Yüzerek E.Ö.'ye ulaşan vatandaşlar, genci boğulmaktan son anda kurtardı. E.Ö.'yü sahile çıkartan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan genç, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Millet Bahçeleri, Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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