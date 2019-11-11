Son Dakika Haberleri: Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı

Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı Yerde yardım bekleyen motosikletliyi vatandaşlar bir anda olsun bırakmadıİSTANBUL - Beylikdüzü'nde dönüş yasağı olan bölgeden kural ihlali yapan tırla motosiklet çarpıştı.

Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı

Yerde yardım bekleyen motosikletliyi vatandaşlar bir anda olsun bırakmadı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde dönüş yasağı olan bölgeden kural ihlali yapan tırla motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar yaralı motosikletliyi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü, Avcılar arasında bulunan Sarı Zeybek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 STL 06 plakalı tır sürücüsü, tır parkının önünde sola dönüşün yasak olmasına rağmen manevra yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden Eyüp Işık isimli 34 BUK 494 plakalı motosiklet sürücüsü ise seyir halindeydi. Işık, aniden yola çıkarak yasak dönüş yapan tırın dorsesine duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ise çevredeki vatandaşlar ve tır sürücüsü tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kafasında kanama olduğu görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kazayla ilgili tutanak tuttu.

Olay yerindeki vatandaşlar ise verdiği röportajda benzer kazaların yasak dönüş olduğu yerde yaşandığını ifade etti.

Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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