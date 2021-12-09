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Yasak yere park edilen otomobilin üstüne mahalle sakinleri çöp bıraktı - Son Dakika

Yasak yere park edilen otomobilin üstüne mahalle sakinleri çöp bıraktı

09.12.2021 18:01

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin çöp konteynerlerinin önüne park edilmesine vatandaşlardan tepki geldi. Konteynerin olduğu alana rahat ulaşamayan mahalle sakinleri, çöplerini aracın üzerine bıraktı.

Bodrum'da sürücüler tarafından gelişigüzel park edilen araçlar, çeşitli sorunlara yol açıyor. Yaya ve araç trafiğini aksatan, engelli vatandaşların kaldırımları ve yolları rahat bir şekilde kullanmasına engel olan araçlar, nüfusun artmasına paralel olarak artıyor.

Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

VATANDAŞLAR ÇÖPLERİNİ ARACIN ÜZERİNE BIRAKTI

Son olarak Türkkuyusu Mahallesindeki Türkkuyusu Camii önündeki konteynerlerin önüne sürücüsü öğrenilemeyen bir araç park edildi. Gece park edildiği iddia edilen araç sebebiyle konteynerin olduğu alana rahat ulaşamayan mahalle sakinleri, çöplerini aracın üzerine koyunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

"MAHALLELİ TEPKİSİNİ BU ŞEKİLDE GÖSTERMİŞ"

Bölge esnafı, "Biz sabah erkenden geldiğimizde araç orada park halindeydi. Büyük ihtimalle geceden park edilmiş. Mahalleli de tepkisini bu şekilde ortaya koymuş" diye konuştu.

Yasak yere park edilen otomobilin üstüne mahalle sakinleri çöp bıraktı

Engelli, Tragger, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasak yere park edilen otomobilin üstüne mahalle sakinleri çöp bıraktı - Son Dakika


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