Yasakçıyı Bıraktı, Şikâyet Eden Türk'ü Çıkardı

YAKLAŞIK 7 bin kişinin çalıştığı Alman otomobil devi BMW'de neler oluyor?

YAKLAŞIK 7 bin kişinin çalıştığı Alman otomobil devi BMW'de neler oluyor? Şirketin Münih'te bulunan Garching tesislerindeki bir biriminde ustabaşının 20 kişilik bir Türk işçi grubuna Türkçe yasağı koyduğu skandalının yankıları sürüyor. Skandal, Bild gazetesinin haberiyle pazartesi günü kamuoyuna yansımıştı. Habere göre fabrikanın bir biriminde vardiya ustabaşısı 20 Türk işçiyi önce aynı vardiyaya aldı. Ardından Türkçe konuşmalarını yasakladı. Türk işçiler ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle buna karşı çıktı. Ustabaşı, yasağın sadece iş esnasında değil, mola esnasında sosyal alanlarda da geçerli olduğunu söyledi. Gazetenin haberine göre iş yerinde diğer işçilerle yaşanan huzursuzluk nedeniyle Türkçe yasaklanmıştı. İşçiler bunun üzerine şirket yönetimine başvurdu ve yasağın kaldırılmasını istedi.



SÖZCÜ: DERHAL HAREKETE GEÇTİK



Skandalın kamuoyuna yansıması üzerine BMW işletmeleri sözcüsü Jochen Frey, 'RedaktionsNetzwerk' adlı gazeteciler ağına bir açıklama yaptı: "Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına, 'Burada sadece Almanca konuşacaksınız' talebi olmuş. Biz de bunu duyar duymaz işletme olarak derhal harekete geçip bu tür bir yasağın bırakın sosyal tesisleri kapsamasını, iş yerinde bile asla olamayacağını tüm birimlerimize anlaşılır, kesin ve net bir dille ifade ettik. Sadece herkesin katıldığı genel çalışma toplantılarında Almanca konuşulmasından yanayız. BMW işletmelerinde kurumsal olarak kesinlikle Türkçe konuşma yasağı hiçbir an gündemde olmadı ve olamaz. 120 milliyetten çalışanlarımızdan bir kişiye bile herhangi bir ayrımcılık veya ona benzer yasak olamaz. Böyle şeylere hiçbir zaman izin vermeyiz. Dışlamanın her türlüsüne de asla tahammül etmemiz söz konusu değil."



KALDIRILMASINI İSTEYEN İŞTEN KOVULDU



Hürriyet gazetesinin araştırmasına göre ise olay şöyle gelişti; Türk işçiler kendilerine getirilen Türkçe yasağını iş yeri temsilcisine iletti. İş yeri temsilcisi Türk de şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Inge Werner'e ve diğer bazı yöneticilere 7 Mart'ta bir mail göndererek yasağın kaldırılmasını istedi. İş yeri temsilcisi Türk, ana dil yasağının daha sonra fabrikada çalışan Polonyalı, Sırp ve diğer milletlerden işçilere de getirileceği tehlikesine dikkati çekti. Ancak bir gelişme olmadı. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine toplanan şirketin insan kaynakları birimi yöneticileri, yasağın kaldırılması için yazı yazan iş yeri temsilcisi Türk'ün işine son verdi. Ancak yasağı getiren vardiya ustabaşısı işinde kaldı.



Şirket, geçtiğimiz şubat ayında da ayrımcılık suçlamalarına hedef oldu. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Ronny F. adlı bir işçi iş yerinde ırkçı ifadelerin günlük yaşamın bir parçası olduğu ve buna müdahale edilmesi için şirket yönetimi ile iş yeri temsilciliğine başvurdu. Ronny F. yardım beklerken ona da çıkış verildi.



'İŞE DÖNENE KADAR SUSMAYACAĞIM'



Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Türkçe yaşasağıyla ilgili şikayetin kendilerine de intikal etmesi üzerine BMW'den yazılı bilgi talebinde bulundu. AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise olay üzerine Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "BMW bünyesindeki fabrikalarda ırkçılığa karşı çıkan bir çalışanın işten atılmış olması ürkütücü ve kesinlikle kabul edilemez. BMW Türkiye'nin de bu konuda tavır koyup ana şirketin ırkçılık iddialarının üzerine gitmesi ve çıkartılan işçinin iade edilmesine kadar susmayacağım."

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