"Yasaklar 10 milyon kişiye sigarayı bıraktırdı"

TÜRKİYE Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenleyerek elektronik sigara, tek tip paket, pasif içicilik, 'Dumansız Kampüs' hareketi ve sigaranın insan vücuduna zararları konusunda halk ile bir araya geldi. Etkinliğe sanatçılar ve TSSD Yönetim Kurulu Üyeleri Zeliha Sunal ve Kürşat Biçici'den başka, komedyen Fatih Mühürdar, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Akkuş , TSSD Genel Başkan Vekili Güneri Özsoy, TSSD İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melahat Dönmez ve Youtuber Anka Leydi gibi isimler katıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında konuşan TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi: "Bu etkinliklerin tüm amacı bir duyarlılığı gündeme getirmek, halkı bilinçlendirmek. Aslında hepimiz sigaranın, tütün ve tütün mamullerinin insana ne tür etkileri ve zararı olduğunu biliyoruz. Ama Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve Dünya Sigarayı Boykot Günü gibi günler vesilesiyle, TSSD'nin verdiği İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri gibi vesileler ile konuyu tekrar halkın gündemine getirmeyi amaçlıyoruz"

Etkinlikleri hafta sonu ve halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri gibi yerlerde yaparak daha çok insana ulaşmaya çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Bugün de Trump Tower alışveriş merkezi yetkilileri bize burayı tahsis ettiler. Hafta sonu olması dolayısıyla insanlar yoğun bir şekilde buraya geliyorlar. Hem insanlarımıza bu mesajı vermek, kamuoyuna, sivil toplum kuruluşlarına bu mesajı vermek için bugün buradayız" dedi.

"SİGARA YASAKLARI SAYESİNDE 10 MİLYON İNSAN SİGARAYI BIRAKTI"

Sigara paketlerinde tek tip paket, kapalı yerlerde içme yasağı gibi yasakların faydalı olduğuna da değinen Doç. Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Tütün ve tütün mamullerine karşı yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman Türkiye'de ortalama 30 milyon civarında sigara içen insan vardı. Bütün o uygulamalar, kanunlar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ile bugün kullanıcı sayısı 20 milyon civarına düşmüştür. Yani 10 milyon insan sigarayı değişik vesileler ile bıraktı. Bunun içerisinde sigaraya yapılan zamlar, sigaranın insan sağlığına yapmış olduğu zararların tüm mecralarda yer alması etkilidir. Dolayısıyla bunların hepsi o modülü bir araya getirerek esas yapbozu oluşturuyor. Onun için çok etkili oldu. Ama maalesef bazı kafeler, eğlence yerleri, tütün ve tütün mamullerine karşı yasa olmasına rağmen gece saat 24: 00'den sonra maalesef o kapalı mekanlarda sigara içiriyorlar. Dolayısıyla belirli dönemlerde yasa deliniyor. O nedenle bunun gibi etkinlikleri sıklıkla yaparak halkı tekrar duyarlı olmaya çağırıyoruz."

"GENÇLERİMİZİN SİGARYA OLAN UZAKLIKLARINI KORUMAYA ÇALIŞMALIYIZ"

Sigara ile savaşın hiç bitmeyen bir mücadele olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, "İnsanoğlu var olduğu müddetçe, insanların hayatı üzerinden ekonomik girdi yapmaya çalışan bir kesim her zaman olacaktır. Uyuşturucu kaçakçıları, silah kaçakçıları, teröristler, yaygın hastalıkları halka ulaştırıp daha sonra farklı yöntemlerle tedavi için onların ekonomisine el koymaya çalışan zihniyetler hep olacak. Buna karşılık da bir zihniyet hep mücadele içinde olacaktır. Biz dünyada sigaranın tamamen yok olacağına inanıyor muyuz? İnanarak çalışıyoruz ama bunun çok zor olduğunu biliyoruz. Çünkü karşımızdaki düşman, karteller hep çalışmaya devam edecekler. Onun için bu seminerler, konferanslar bitmiyor ama en önemlisi kültür, en önemlisi bilinçlendirme. Çocuk denecek yaştaki gençlerimizin sigaraya ve tütüne olan uzaklıklarını hep korumaya çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

- İstanbul