Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı - Son Dakika

Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı

27.03.2021 10:25
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı, System.String[]

Tescilli kebabıyla meşhur Adana'da kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte günlük et tüketimi ortalama 16 tondan 32 tona çıktı.

Tescilli kebabıyla meşhur Adana'da kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte günlük et tüketimi ortalama 16 tondan 32 tona çıktı. Restoranlardaki artışlar ise yüzde 500'leri buldu. Yetkililer, ilerleyen günlerde et tüketiminin günlük 50-60 tona ulaşabileceğine dikkat çekti.

Korona virüs önlemleri nedeniyle tüm Türkiye'de restoranlar yaklaşık 4 ay boyunca müşteri kabul etmedi ve sadece paket servis ile gel-al hizmeti verdi. 2 Mart tarihinden itibaren ise restoranlar akşam 19.00'a kadar müşteri almaya başladı. Tescilli Adana Kebap'ıyla meşhur kentte ise paket servis ile gel-al hizmeti döneminde günlük et tüketimi 16 ton iken yaklaşık 25 günde et tüketimi günlük 32 tona ulaştı.

Kebapçılar da satışlar yüzde 300 ile 500 oranında artarken bu et tüketiminin ilerleyen günlerde günlük 50-60 tona ulaşması bekleniyor.

"Tüketim 50-60 tona ulaşacak"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Adana'mızda tüketim fazlalaşmaya başladı. Şuanda et sıkıntımız yok. Yasaklar kalkıp restoranlar açılınca ortalama günlük et satışı market, kasap ve restoranlarda toplam 32 tona ulaştı. Adanalılar uzun zamandır özlem çekiyordu, et çok fazla alınmıyordu. Önceden günde 15-16 ton et tüketilirken şuanda 32 tona çıktı. İlerleyen günlerde bu tüketim 50-60 tona çıkacaktır" diye konuştu.

Yağmur, esnafa yüzde 1 gelip yüzde 8 çıkan KDV oranlarının ise yüzde 1'e sabitlenmesi durumunda et fiyatlarının düşeceğini söyledi.

"Yoğunluk devam ediyor"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise satışların yüzde 300 ile 500 oranında arttığını söyledi. Aydın, Adanalıların kebabı özlediğini belirterek, "Yasaklar kalktıktan sonra çok artış oldu. Pandemiden dolayı insanlar kebabı özlemişlerdi. Yüzde 300-500 oranında artış oldu. Pandemiden önce 1 ton et gidiyorsa günlük şuanda 5'e çıkmıştır. Müşteriler arttı. İlk gün sabah erkenden başlayan yoğunluk halen devam ediyor. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı. - ADANA

Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı

Koronavirüs, Türkiye, Adana, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı - Son Dakika Ekonomi


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