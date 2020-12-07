Yasaklar gelince Tokat yağlısını soğutmamak için araçta kahvaltı yaptılar - Son Dakika

Yasaklar gelince Tokat yağlısını soğutmamak için araçta kahvaltı yaptılar

TOKAT - İş yerleri kapanınca Tokat yağlısını soğutmadan tüketmek için kahvaltılarını araçlarında yapmak zorunda kaldılar.

Covid-19 tedbirleri kapsamında; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerine getirilen kısıtlamalar vatandaşları ilginç çözümlere itti. Uygulama kahvaltısını dışarıda yapan bir çok kişi ev ve iş yerlerinde kahvaltı yapmak zorunda kaldı. İlginç çözümler geliştirenlerde oldu. Tokat'ta kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yağlıyı soğutmadan yemek isteyen bazı vatandaşlar otomobillerinde kahvaltı yapmayı tercih etti. sosyal mesafe kuralını da ihlal edip araç içerisinde kahvaltı yapan Mesut Siler, korona virüs tedbirlerinden dolayı yer bulamadıkları için böyle bir çözüm ürettiklerini kaydetti. Otomobilde çaylarını yudumlayarak kahvaltı yaptıklarını belirten Siler, "Her taraf yasak olduğu için bir şeyde yapamıyoruz. Oraya git yasak bu tarafa gel yasak. Buna artık bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.

Korona virüs kahvaltı alışkanlıklarını değiştirdi

Fırın çalışanı Enes Özdemirsu, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tedbirlerin insanların kahvaltı alışkanlıklarını değiştirdiğini belirterek "Korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilerimiz yiyecek ve içeceğini aldıktan sonra dışarı çıkıp arabasında yiyor. Vatandaşlar tedbirlere karşı kendi çözümünü üretiyor. Yağlıyı soğutmadan yemek gerekiyor. O nedenle insanlar araçlarında tüketmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

Öte yandan kimi vatandaşların otomobillerinin bagajı kapağı üzerinde kimilerinin ise ayakta kahvaltı yaptığı kameralara yansıdı.