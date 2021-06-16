Yasaklar kalkınca terlik satışları patladı

Korona virüse karşı alınan tedbirlerin gevşetmesiyle beraber insanların tatile akın etmesi, terlik satışında adeta patlama yaşatıyor.

Eskişehir'de terlik satışları tavan yaptı. Dünyayı etkileyen Korona virüs nedeniyle aylardır evde kalan vatandaşlar, tatile gitmeden önce yeni terlik almayı tercih ediyor. Eskişehir'de hem toptan, hem de dükkanında uzun yıllardır perakende terlik satan Muharrem Kıyak, 1 Hazirandan sonra terlik satışları 30 kattan fazla arttığı söyledi. Fiyatlarda zam olduğunu söyleyen Kıyak, ilerleyen günlerde terliğe daha çok talep olacağı belirtti.

"Bu yaz bizim bayramımızdır"

Yeni normalleşme dönemindeki terlik satışını anlatan Muharrem Kıyak, sorulara yanıt verdi. Kıyak, "Pandemi döneminde durma noktasına gelen terlik satışları şu anda 30 kattan fazla arttı. Normalde kışın da terlik satılıyor, ancak yazın satışlarımız müthiş bir noktaya gelir. Bu korona döneminde ise büyük bir patlama oldu. İnsanlar bir anda tatile gitmeye başladığı için çeşitli terliklere ihtiyaç duyuyor. Buraya gelenler ailece terlik alıyor. Bazen kişi başı birden fazla alan da oluyor. Ben burada hem toptan, hem de perakende terlik satıyorum. Bu nedenle şehirdeki diğer satıcıların durumunu da az çok biliyorum. Hem kişisel hem de toptan terlik satışları tavan yaptı. Sabah getiriyorum, akşama kadar dükkanım boşaltılıyor. Allah şükür, geçen sene az durgun geçmişti, ancak bu sene o boşluğu doldurulacaktır. Kısaca turizm açıldıktan sonra satışlarımız bir güzellik var, şirinlik var. Temmuz, ağustos aylarında bunun daha da artacağını bekliyoruz" diye konuştu.

Fiyatlar zamlandı

Terlik fiyatları ile ilgili konuşan Kıyak şunları söyledi:

"Bu sene bayağı bir zam var. Ben mesela 10 ay öncesinde 15 liraya aldığım terliği bu hafta 22 liradan alıyorum. 20 liraya sattıklarım ise yaklaşık 30 liraya satmak zorunda kalıyor hemen hemen. Üretim maliyetinden başlayarak müşteriye ulaşmasına kadar her adımda harcamalar arttı. Bu neden bu sene biraz pahalı gidecek gibi görünüyor." - ESKİŞEHİR