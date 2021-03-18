Yasaklar kalktı ancak beklenen olmadı, tüketici e-ticaretten vazgeçmiyor - Son Dakika

Yasaklar kalktı ancak beklenen olmadı, tüketici e-ticaretten vazgeçmiyor

18.03.2021 12:32
Yasaklar kalktı ancak beklenen olmadı, tüketici e-ticaretten vazgeçmiyor, System.String[]

Pandemi sebebiyle uzun bir süre devam eden hafta sonu yasakları esnetildi.

Pandemi sebebiyle uzun bir süre devam eden hafta sonu yasakları esnetildi. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı birçok ilde kaldırıldı. Tüketiciler bu süre zarfında alışveriş için AVM'ler ve mağazalar yerine e-ticaret sitelerini tercih etmeyi sürdürdü.

Korona virüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından birçok ülke virüsün etkisini ortadan kaldırmak için kısıtlamalara gitti. Türkiye'de hizmet sektöründe faaliyet gösteren sayısız işletme korona virüsün yayılımını en aza indirme amacıyla geçici olarak kapatıldı.

Tüketici e-ticarete yöneldi

Pandemi süreci tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Tüketiciler, giyimden elektroniğe, mobilyadan market alışverişlerine kadar tüm ihtiyaçlarını gidermek için bile e-ticaret sitelerine yöneldi. Türkiye'de e-ticaret pazarı geçen yıl yüzde 43 büyüyerek 11.3 milyar dolara ulaşırken, kişi başı online alışveriş miktarı 304 dolar olarak gerçekleşti.

"TÜKETİCİNİN E-TİCARETE BAĞLIĞINI TEST ETTİK"

Tommy Life Spor Giyim Genel Müdürü Adem Erdal, e-ticaretin konforuna alışan müşterilerin esnetilen yasaklara rağmen e-ticarete sıkı sıkıya bağlandığını belirtti. Hem hijyen hem de rahatlık anlamında e-ticaretin her yaştan tüketici için artık vazgeçilmez olduğunu kaydeden Adem Erdal şunları söyledi: "Pandeminin etkisiyle son bir yılda firmamızın e-ticaret tarafı inanılmaz bir ivmelenme yakaladı. Görüyoruz ki korona salgınının ardından insanların e-ticarete olan güven problemi bu sürede tamamen ortadan kalktı. Tüm yaş gruplarından tüketiciler artık güvenle ve rahat bir şekilde alışverişlerini internet üzerinde gerçekleştirebiliyorlar. Biliyorsunuz iki hafta önce pandemi yasakları biraz gevşetildi ve artık insanlar cumartesi günleri dışarı çıkabildiler. Öngörümüz bu süreçte satışların bir nebze olsun düşebileceği şeklindeydi. Ancak düşündüğümüzün aksine hem websitemizde hem de pazaryeri satışlarında hafta sonu satışlarımız yükseldi. Bu dönem tüketicilerin e-ticarete olan bağlılığını test etmemiz için önemli bir süreçti. Çünkü insanlar uzun bir aranın ardından ilk kez hafta sonu sokaklara çıkacak, AVM'lere ve mağazalara gidecekti."

"KORONA KORKUSU TEMASSIZ ALIŞVERİŞİ DAHA GÜÇLÜ KILIYOR"

Yasakların kaldırılmasına rağmen satışların artmasını değerlendiren Adem Erdal, "Satışlarımızın bu süreçte yükselmesi bizi bazı sonuçları net bir şekilde elde etmemize sebep oldu. Öncelikle tüketici 1 yıllık pandemi sürecinde e-ticaretin rahatlığına alıştı ve bunu gerçekten sevdi. Ödeme güvenliği, kolay iade ve sınırsız ürün gamına ulaşabilme insanların e-ticarete daha da adapte olmasını sağladı. Bir diğer konu da tabi ki hijyen. İnsanlar mağaza mağaza gezip, başka insanların dokunduğu ürünlere dokunup alışveriş yapmaktan korkuyor, fiziksel para kullanmaktan çekiniyorlar. Korona korkusu tüketicide alışverişin temassız yapılması hissiyatını güçlendiriyor. Tüm bu süreç aslında insanları e-ticarete sıkı sıkıya bağlıyor" diye konuştu.

(İHA)

Yasaklar kalktı ancak beklenen olmadı, tüketici e-ticaretten vazgeçmiyor

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Adem Erdal, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasaklar kalktı ancak beklenen olmadı, tüketici e-ticaretten vazgeçmiyor - Son Dakika


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