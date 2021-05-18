Yasaklar nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen Avustralyalı Kovid-19'dan öldü - Son Dakika

Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki ülkeye giriş yasağı nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen bir Avustralyalı Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.

Asya basınının, güneş enerjisi şirketi Trina Solar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, şirketin Avustralya Müdürü Govind Kant, nisanda annesi vefat ettiği için yaşadığı Sidney kentinden Hindistan'a gitti.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan iki çocuk babası 47 yaşındaki Kant'ın 16 Mayıs'ta Yeni Delhi'deki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Kant'ın, Avustralya'nın Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşlarına, para ve hapis cezasını kapsayan yasağı nedeniyle ülkesine dönemeyerek Hindistan'da ölmesi Canberra yönetimine tepki gösterilmesine yol açtı.

Avustralya hükümetine, Hindistan'daki vatandaşlarını yüzüstü bırakarak ölüme terk ettiği eleştirileri yöneltildi.

Avustralyalı yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bu kişi, ülkesine dönemeyerek Hindistan'da ölen ilk kişi olmayabilir

Öte yandan, Kant'ın Avustralya'nın söz konusu yasağının mağduru olarak ölen ikinci Avustralyalı olabileceği iddia edildi.

Yasağın başlamasından birkaç gün sonra Hindistan'da hayatını kaybeden bir kişinin kızı, sosyal medya hesabından geçen hafta yaptığı paylaşımda, babasının Avustralya hükümeti tarafından terk edildiğini ileri sürdü.

Paylaşımında, kimliklerinin açıklanmasını istemediğini belirten kız, "Hangi devlet kendi vatandaşını kabul etmez? Bu, tüm dünyanın merak ettiği bir konu." ifadesini kullanıldı.

Avustralya vatandaşlarını ülkeye getiren uçağın yarısı boş kaldı

Hindistan'daki Avustralyalıları ülkeye getirmek için 15 Nisan'da düzenlenen uçak seferinde, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 70 kişiye seyahat engeli konulması nedeniyle uçağın yarısı boş döndü.

Boş kalan koltuklar, uçuş öncesi katı kurallar nedeniyle ülkesine dönmek için bekleyen Avustralyalılara verilemedi.

Söz konusu 70 kişiye yapılan ikinci Kovid-19 testinde bazılarının sonucunun negatif çıkması üzerine testlerin güvenilirliğiyle ilgili akıllarda soru işareti oluştu.

Yasağa tepkiler

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hindistan'daki vaka sayılarındaki tırmanışın ardından bu ülkeden yapılacak hava yolu seyahatlerinin 15 Mayıs'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Hükümet, salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşların, para ve hapis cezasına çarptırılabileceğini duyurmuştu.

Ülkede bazı eleştirmenler hükümeti ırkçılıkla suçlayarak ABD ve Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları artarken benzer bir karar alınmadığına dikkati çekmişti.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, hükümetin, bu önlemlerin ayrımcı olmadığını göstermesi gerektiğini belirterek hükümetten bunun halk sağlığına yönelik tehditle başa çıkmanın tek uygun yolu olduğunu kanıtlamasını talep etmişti.

Hindistan'dan Avustralya'ya dönmek isteyen 9 bin kişiden biri olan 73 yaşındaki Gary Newman, söz konusu yasağın tekrar gözden geçirilmesi için Sidney Federal Mahkemesine başvurmuştu.

Avustralya Tabipler Birliği, Sağlık Bakanı Greg Hunt ve Başbakan Scott Morrison'ın kararını kınamıştı.

Morrison, 15-31 Mayıs'ta yapılacak uçuşlarla 900 kadar vatandaşın ülkeye dönmesinin beklendiğini söylemişti.