Yasaklar nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen Avustralyalı Kovid-19'dan öldü - Son Dakika

Yasaklar nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen Avustralyalı Kovid-19'dan öldü

18.05.2021 11:38
Yasaklar nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen Avustralyalı Kovid-19'dan öldü, System.String[]

Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki ülkeye giriş yasağı nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen bir Avustralyalı Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.

Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki ülkeye giriş yasağı nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen bir Avustralyalı Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.

Asya basınının, güneş enerjisi şirketi Trina Solar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, şirketin Avustralya Müdürü Govind Kant, nisanda annesi vefat ettiği için yaşadığı Sidney kentinden Hindistan'a gitti.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan iki çocuk babası 47 yaşındaki Kant'ın 16 Mayıs'ta Yeni Delhi'deki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Kant'ın, Avustralya'nın Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşlarına, para ve hapis cezasını kapsayan yasağı nedeniyle ülkesine dönemeyerek Hindistan'da ölmesi Canberra yönetimine tepki gösterilmesine yol açtı.

Avustralya hükümetine, Hindistan'daki vatandaşlarını yüzüstü bırakarak ölüme terk ettiği eleştirileri yöneltildi.

Avustralyalı yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bu kişi, ülkesine dönemeyerek Hindistan'da ölen ilk kişi olmayabilir

Öte yandan, Kant'ın Avustralya'nın söz konusu yasağının mağduru olarak ölen ikinci Avustralyalı olabileceği iddia edildi.

Yasağın başlamasından birkaç gün sonra Hindistan'da hayatını kaybeden bir kişinin kızı, sosyal medya hesabından geçen hafta yaptığı paylaşımda, babasının Avustralya hükümeti tarafından terk edildiğini ileri sürdü.

Paylaşımında, kimliklerinin açıklanmasını istemediğini belirten kız, "Hangi devlet kendi vatandaşını kabul etmez? Bu, tüm dünyanın merak ettiği bir konu." ifadesini kullanıldı.

Avustralya vatandaşlarını ülkeye getiren uçağın yarısı boş kaldı

Hindistan'daki Avustralyalıları ülkeye getirmek için 15 Nisan'da düzenlenen uçak seferinde, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 70 kişiye seyahat engeli konulması nedeniyle uçağın yarısı boş döndü.

Boş kalan koltuklar, uçuş öncesi katı kurallar nedeniyle ülkesine dönmek için bekleyen Avustralyalılara verilemedi.

Söz konusu 70 kişiye yapılan ikinci Kovid-19 testinde bazılarının sonucunun negatif çıkması üzerine testlerin güvenilirliğiyle ilgili akıllarda soru işareti oluştu.

Yasağa tepkiler

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hindistan'daki vaka sayılarındaki tırmanışın ardından bu ülkeden yapılacak hava yolu seyahatlerinin 15 Mayıs'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Hükümet, salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşların, para ve hapis cezasına çarptırılabileceğini duyurmuştu.

Ülkede bazı eleştirmenler hükümeti ırkçılıkla suçlayarak ABD ve Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları artarken benzer bir karar alınmadığına dikkati çekmişti.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, hükümetin, bu önlemlerin ayrımcı olmadığını göstermesi gerektiğini belirterek hükümetten bunun halk sağlığına yönelik tehditle başa çıkmanın tek uygun yolu olduğunu kanıtlamasını talep etmişti.

Hindistan'dan Avustralya'ya dönmek isteyen 9 bin kişiden biri olan 73 yaşındaki Gary Newman, söz konusu yasağın tekrar gözden geçirilmesi için Sidney Federal Mahkemesine başvurmuştu.

Avustralya Tabipler Birliği, Sağlık Bakanı Greg Hunt ve Başbakan Scott Morrison'ın kararını kınamıştı.

Morrison, 15-31 Mayıs'ta yapılacak uçuşlarla 900 kadar vatandaşın ülkeye dönmesinin beklendiğini söylemişti.

Sosyal Medya, Avustralya, Mayıs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasaklar nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen Avustralyalı Kovid-19'dan öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon liraya satışa çıkarıldı Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon liraya satışa çıkarıldı 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi "Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi

Son Dakika Haberleri
12:53 Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi
12:49 Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
12:30 Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım
12:23 Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
11:53 Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş
11:42 Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi
11:39 Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu
11:20 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı         
12:01
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek         
11:05
4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış 4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış         
10:53
Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı         
10:48
Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek         
10:47
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 13:05:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasaklar nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen Avustralyalı Kovid-19'dan öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement