Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi - Son Dakika

Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi

6 saat önce

Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi Tokat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen piknik yapmaya çıkan sığınmacılara polis müdahale etti.

Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi

TOKAT - Tokat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen piknik yapmaya çıkan sığınmacılara polis müdahale etti.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, koronavirus salgınına karşı milli parklarda, ormanlarda, park ve bahçelerde piknik yapılması ve mangal yakılması yasakladı. Tokat'ta yasağa uymayan sığınmacıların Kemer Mahallesinde boş bir arazide piknik yaptığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Irak ve İranlı sığınmacıların bir araya gelerek mangal yaptıklarını tespit eden ekipler müdahale yaptı. Polisleri uyarısı sonucu yaktıkları ateşi söndürerek mangallarını toplayan piknikçiler bölgeden uzaklaştırıldı.

Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi

Tokat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:18 Kaynak: İHA

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