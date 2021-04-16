Yasaklara rağmen kumar oynayan şahıslara polis baskını - Son Dakika

Yasaklara rağmen kumar oynayan şahıslara polis baskını

17 kişi yasaklara rağmen kumar oynarken yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ve Derince ilçelerinde yasaklara rağmen bir araya gelerek kumar oynayan 17 kişi, polis ekiplerinin baskınında yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bulunan bir kahvehane içerisinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan uygulama kapsamında polis ekipleri, kahvehane içerisinde 13 şahsın korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettiklerini ve kahvehane içerisinde oyun oynadıklarını tespit etti. Baskın sonrasında işletme içerisinde kumar oynamak için kullanılan makine ve içerisindeki bir miktar para, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Kahvehanede bulunan şahıslara gerekli idari para cezası uygulanması için tutanakların tanzim edildiği öğrenildi. İşletme sahibi ve kumar oynadığı tespit edilen şahıslar hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama sucundan' adli işlem yapıldığı belirtildi.

Öte yandan ekipler, Derince İlçesinde de bulunan bir kahvehane içerisinde yine kumar oynandığı yönünde gelen ihbarı değerlendirerek adrese baskın gerçekleştirdi. Baskın yapılan dernek içerisinde 4 şahsın kuralları hiçe sayarak içeride okey oynadıklarını tespit eden ekipler, masa üzerinde bulunan paralara el koydu. İşletme sahibi ve kumar oynadığı tespit edilen şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, aynı zamanda şahıslara korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesi ile idari para cezası uygulandı.