Yasaklara Rağmen Rusya'da Savaş Karşıtı Gösteriler - Son Dakika
Üye Girişi

Yasaklara Rağmen Rusya'da Savaş Karşıtı Gösteriler

07.03.2022 09:44

Rusya genelinde yasaklara ragmen Ukrayna işgalini protesto gösterileri vardı.

Rusya genelinde yasaklara ragmen Ukrayna işgalini protesto gösterileri vardı. Protestolarda yaklaşık 4500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Binlerce protestocu, "savaşa hayır", "utan" şeklinde sloganlar attılar. Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg dahil toplam 56 kentte protesto gösterilerinin düzenlendiği belirtiliyor. Sadece Rusya'da değil, Londra, Belgrad gibi dünyanın birçok kentinde de protesto gösterileri vardı

YORUMLAR
500
Ukraynalılar'ın Ankara'da Rusya Protestoları Sürüyor Ukraynalılar'ın Ankara'da Rusya Protestoları Sürüyor Ukrayna sokaklarında Rusya'ya karşı protestolar devam ediyor Ukrayna sokaklarında Rusya'ya karşı protestolar devam ediyor

Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Yasaklara Rağmen Rusya'da Savaş Karşıtı Gösteriler - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Kamyon virajı alamadı! Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
09:44 Rusya-Ukrayna Savaşı: 3. tur müzakereler bugün! Tüm dünya bu görüşmenin sonucunu bekliyor
09:43 Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?
09:32 Yargı dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine giriyor
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:05 Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
09:00 Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 09:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yasaklara Rağmen Rusya'da Savaş Karşıtı Gösteriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement