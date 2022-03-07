Yasaklara Rağmen Rusya'da Savaş Karşıtı Gösteriler - Son Dakika

Rusya genelinde yasaklara ragmen Ukrayna işgalini protesto gösterileri vardı. Protestolarda yaklaşık 4500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Binlerce protestocu, "savaşa hayır", "utan" şeklinde sloganlar attılar. Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg dahil toplam 56 kentte protesto gösterilerinin düzenlendiği belirtiliyor. Sadece Rusya'da değil, Londra, Belgrad gibi dünyanın birçok kentinde de protesto gösterileri vardı