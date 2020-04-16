Yasaklara uymadılar 44 bin lira ceza yediler - Son Dakika

Sivas'ın Gölova ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yasaklara uymayan şahıslara toplamda 44 bin 59 lira para cezası kesildi



Gölova Kaymakamlığı kesile cezayı sosyal medya hesabından, " Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında; uyarılara rağmen yasaklara uymayan 11 vatandaşımıza Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre 3 bin 150 TL, 24 vatandaşımıza ise Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre 392 TL toplamda ise 44 bin 059 Türk lirası para cezası uygulanmıştır. Her şey sağlığınız için. Lütfen alınan tedbirlere uyalım" paylaşımı yaparak duyurdu. - SİVAS