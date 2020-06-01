Yasakların ardından Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı - Son Dakika

Adana'da korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranlar normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlarken, vatandaşlar şırdancılara akın etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını vakalarının azalması üzerine 3 aydır kapalı olan restoranlar bugün vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Adana'da sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerini ağırlayan şırdancılar ise, vatandaşların kebapçıların ardından en çok uğradığı adres oldu.

Şırdancı Emin Kertiş, "Beklenen gün çok şükür geldi. Allah'a çok şükürler olsun. Türkiye'de vaka sayılarımız maşallah hızla düşmeye başladı. Bu arada Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ilgilerinden, alakalarından, hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mekanımızı açtık, sosyalleşme adımları yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Şırdan satışlarımız başladı, insanlardan çok güzel tepkiler almaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Şırdanı oturarak yemenin keyfi başka"

Şırdancıya gelen Suphi Oğuz, "Şırdanı oturup yemeyi çok özledik. Yetkililere teşekkür ederim. İnşallah hep açık kalır. Şırdanı oturarak yemenin keyfi gerçekten başka oluyor, ayakta yemek zor oluyor. Böyle daha iyi tadı çıkıyor. Her derde deva" diye konuştu.

Necmettin Deler ise, "Şırdanı oturarak yemeyi özlemişiz. Şırdan ayakta yendiği zaman tadını alamıyoruz. Çok şükür artık her şey normalleşiyor. Bundan ötürü çok mutluyuz" dedi. - ADANA