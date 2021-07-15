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Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı - Son Dakika

Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:25

Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı Ayakkabıcılar pandemi açığını kapatmaya başladı Ayakkabı sektörünün yaraları sarılıyor Korona virüs pandemisinden etkilenen en önemli sektörlerden biri olan ayakkabı sektöründe pandeminin yaraları sarılmaya başlandı.

Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı

Ayakkabıcılar pandemi açığını kapatmaya başladı

Ayakkabı sektörünün yaraları sarılıyor

GAZİANTEP - Korona virüs pandemisinden etkilenen en önemli sektörlerden biri olan ayakkabı sektöründe pandeminin yaraları sarılmaya başlandı. Kurban Bayramı arifesinde yoğun bir tempoyla siparişleri yetiştirmeye çalışan ayakkabıcılarda hedef önümüzdeki 6 ayda pandeminin oluşturduğu 2 yıllık açığı kapatmak.

Pandemi döneminde uzun bir süre çalışamayan ve üretimleri duran ayakkabı sektöründe yasakların kalkmasıyla birlikte hareketlilikler görülmeye başladı. Kurban Bayramının etkisiyle yoğun bir tempo ile siparişleri yetiştirmeye başlayan ayakkabıcılarda hedef pandeminin oluşturduğu 2 yıllık açığı 6 ayda kapatmak. Ayakkabı sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Gaziantep'te ihracat hedefi ise 150 milyon dolarlık ihracat yapmak.

"Hedefimiz 6 ayda 150 milyon dolar ihracat"

3 bayram sezonu boyunca pandemi nedeniyle üretim yapamadıklarını ve bu bayram sayesinde yoğunluğun başladığını ifade eden Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkan Vekili Tevfik Bayındır, 6 ay içerisinde 150 milyon dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, " 3 bayramdır ayakkabı sektörü olarak çalışmıyorduk. Pandeminin etkisi vardı. Herkes evindeydi, dışarı çıkamıyordu. Kimse çocuğunu alıp, giydirip sevindiremedi. Çok şükür bu bayram, heyecanlıyız, bir alışveriş sürecimiz var. İnşallah bayramda da bu sattığımız perakende ürünlerde de hızlı bir satış yaparsak sektör biraz sevinecek. İnşallah, sektör kendini biraz yukarı taşıyacak. İnşallah, bu çektiğimiz sıkıntıları, olumsuzlukları 6 ay ya da 1 sene içerisinde bu tempoyla gidersek kapatırız. Tüm esnafımıza Allah yardım etsin. Geçen Kurban Bayramında, Ramazan Bayramında kimse çalışmadı. Herkes evinde yattı ve imalathaneler de çalışmadı. Ama bu bayramda kapatmanın da etkisiyle bir canlılık başladı, talep çoğaldı. Şehir içindeki ve dışındaki müşterilerimiz yoğunlukla gidip gelmeye başladı. Şuan yazlık sezon işlerini, bayram tedariklerini yapıp hazırladılar. Herkes hazır vaziyette. Herkes bu bayramdan çok ümitli. Şuan ayakkabıcılar hızlı bir şekilde çalışıyor. Son güne kadar herkes son tempoda çalışacak. Bu 6 aydaki hedefimiz piyasa genelinde en azından 100-150 milyon dolar dış ihracat yapmak. İç piyasa zaten kurumsal firmaların tedarikçilere aç bir vaziyette. Kimse iş yaptırmadığı için mağazalar boşalmış vaziyette. çok umutluyuz inşallah bir şeyler olacak" dedi.

"Yoğun bir çabayla onu açığı kapatmaya çalışıyoruz"

Pandemi döneminde çok ciddi şekilde sıkıntı çektiklerini ve pandemi dönemindeki kayıplarını kapatmak için yoğun bir şekilde üretimlere devam ettiklerini belirten ayakkabı imalatçısı Reşit Köse, " Yaklaşık 1,5 yıldır pandemiden dolayı ayakkabı piyasasında sıkıntı vardı. Geçen yılki kurban bayramına baktığımız zaman bu yıl elhamdülillah yasakların kalkmasıyla beraber bir sipariş yoğunluğu var. Ürünleri yetiştirme çabasındayız. Bayrama az bir süre kaldı ama yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Pandemi döneminde baya bir etkilenmiştik ama şuanda toparlanma sürecine geçiyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda biz çalışmıyorduk. Geçen yıl pandemi döneminde yasaklar olduğu için bayrama 1 hafta kala işleri bırakmıştık. Çünkü bayram normal bir bayram değildi. Genelde ayakkabı sektörü bayrama yakın zamanlarda yoğun bir şekilde çalışırdı. Ayakkabı sektörü her iki bayramı da en iyi şekilde değerlendirirdi. Covid-19 nedeniyle değerlendiremediğimiz bayramları bu bayram çok şükür değerlendiriyoruz. Ayakkabı sektörünün en yoğun dönemleri bayram zamanları ve kış zamanları olur. Geçtiğimiz ramazan bayramı döneminde pandemi nedeniyle 17 günlük yasak söz konusuydu bütün her yer kapalı olduğu için bizler de mağdur olduk ama şuan yasakların kalkmasıyla ve bayram sezonu sayesinde çok şükür yoğunluğumuz var. Satışlarımız geçen yıla göre yüzde yüz arttı. Çünkü geçen yıl bu dönemde çalışmamıştık. Bu bayram geçen bayrama göre 2 kat daha fazla işimiz ve satışımız var. Bayrama 3 gün kalana kadar çalışacağız. Müşterilerin siparişlerini Cumartesi Pazar demeden çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Fiyat farkı muhakkak oluyor. Hammadde ürünlerinin hepsi yurtdışından dolar bazlı geldiği için fiyatlarda bir yükselme oluyor. Ancak biz ayakkabıcılar olarak bu durumu ayakkabı fiyatlarına çok fazla yansıtmamaya çalışıyoruz. Yurtdışı ve yurtiçine satışlar yaptığımız için hedefimiz Allah rızası için daha da iyi gitmek ve kaybettiğimiz bir süre var. Yoğun bir çabayla onu kapatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Pandemi, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektöründe hareketlilikler görülmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


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