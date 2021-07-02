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Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi - Son Dakika

Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi

02.07.2021 13:35

Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi 1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme süreciyle açılan düğün sezonu Van esnafını sevindirdi.

Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi

VAN - 1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme süreciyle açılan düğün sezonu Van esnafını sevindirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile hafta sonu yasaklarının kaldırılmasıyla başlayan düğün sezonu esnafın yüzünü güldürdü. Gelinlikçisinden yemekçisine, kuaföründen düğün salonlarına, beyaz eşyacısından çeyiz malzemecisine kadar olumlu etki gösteren düğün sezonu esnafa umut oldu.

Hafta sonları yasakların kalkmasının esnafa umut olduğunu söyleyen gelinlikçi Süreyya Erkut, korona virüsün esnafı ciddi anlamda olumsuz etkilediğini söyledi. Erkut, "Bu dönem sadece biz gelinlikçiler için değil, gelinlik sektörünün yanında birçok sektör var, çok zorlu bir dönemden geçiyoruz ve atlatacağız inşallah. Düğün sezonu birçok sektöre hitap ediyor. Yemekçi, kuaför, tasarım, kumaş sektörü için düğün sezonu çok önemli. Hafta sonu yasaklarının kalkması bütün herkesi olumlu etkileyecek. Bizim doğu bölgelerinde düğünler cumartesi ve pazar günlerine denk getirilir, bu anlamda çoğu sektör için hafta sonları çok önemlidir. Pazar yasaklarının özellikle kalkması bizim için bir nimet ve önümüzdeki süreçte çok daha iyi sonuçlar bekliyoruz" dedi.

İnsanların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyen kuyumcu Nuh Yıldız da, "Tedbirler kapsamında kurallara uyulursa güzel bir sonuç olabileceğine inanıyoruz. Yasakların kalkmasının kalıcı olması için milletimizin rehavete kapılmaması lazım. Bu kapsamda kurallara uyması lazım. Devletimizin koyduğu yasakları değil de kendi vicdani yasaklarını dinlemeleri lazım. İşlerimiz ise birkaç ay öncesine göre daha iyi, kapalı yerlerde açıldı. Kapıköy Sınır Kapısı'nın da tamamen açılacağına inanıyoruz. Her şey milletimiz için güzel olacak. Polis ekiplerinin caddede vatandaşlara 'maske tak' demesine gerek yok, insanlar kendi vicdanlarına göre hareket ederek kendi kurallarına kendi uyması gerekir. Biz 15 aylık süreçte bir kapalı bir açık dönem yaşadık. Bundan sonraki süreçte artık tamamen açık olacağına inanıyoruz. Düğün ve nişanlar pandemi döneminde ertelendiği için şu an belli bir zamana sıkıştırıldı. Bu zaman çerçevesinde milletimiz düğünlerini yapmaya çalışıyor, düğünlerimizi de bilinçli ve kurallar çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Bir mahallede iki düğün varsa diğerleri erteleyebilir" diye konuştu.

Yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte cumartesi ve pazar günleri de hizmet vereceklerini belirten çeyiz işletme sahibi Eylem Güneş ise "İşlerimiz açıldı. Hafta sonu yasakları kaldırıldı. Düğün sezonunu yaşıyoruz, işlerimiz güzel gidiyor. Cumartesi ve pazar günleri de açığız, müşterilerimizi bekliyoruz. Pandemi zamanında esnaf olarak kötü bir dönem geçirdik. Pandemi tamamen etkisini kaybettikten sonra işlerimiz de bu anlamda açılır ve daha güzel olur artık" şeklinde konuştu.

Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi

Cumartesi, 1 Temmuz, Pazar, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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