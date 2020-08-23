Yasaklı alanlarda yakılan mangallar ormanları tehdit ediyor - Son Dakika

Yasaklı alanlarda yakılan mangallar ormanları tehdit ediyor

BİLİNÇSİZCE yakılan ateşler ormanları tehdit ediyor.

Yasaklı alanlarda yakılan mangallar ormanları tehdit ediyor, System.String[]
BİLİNÇSİZCE yakılan ateşler ormanları tehdit ediyor. Belgrad Ormanı'nda kimi piknikçiler saat 20.00'e kadar izin verilen alanda mangal yapmak için ateş yakarken, kimileri ise ormanın içinde ve çıkışında piknik yapmanın ve ateş yakmanın yasak olduğu alanlarda ateş yakıyor.

Yaz aylarında ormanlık alanlarda bilinçsizce yakılan mangallar yangınlara neden olabiliyor. Bu nedenle geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge gönderilmişti. Buna göre önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31 Ekim'e kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra izin verilmeyeceği belirtildi. Ancak alınan tedbirlere rağmen hala söndürülmeden bırakılan közler, yasaklı alanlarda yakılan ateşler olduğu görmek mümkün. Belgrad Ormanı'nda bazı vatandaşlar belirlenen ve izin verilen piknik alanlarında mangal yakarken, bazıları orman çıkışında ateş ve piknik yapmanın yasak olduğu yerlerde mangal yapıyor. Ormanın girişinde ise "Ziyaretçilerimizin saat 20.00'den sonra ateşli piknik yapmaları yasaktır" yazılı bilgilendirme notları bulunuyor. Güvenlik görevlileri orman içinde ateş yakanları kontrol ediyor. Ancak orman çıkışında, ağaçların arasında ateş yakanlara yönelik denetimin yeterli olmadığı görülüyor.

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Piknik yapmak ve ateş yakmanın yasak olduğu bir alanda mangal için ateş yakan Akif Coştur, "Buranın yasak olduğunu bilmiyoruz. Dikkat ediyoruz tabii ki. Ağaçların, otların olmadığı yerde yaktık. Çok uzun süreli bir ateş yakmadık. Mangal yapmak için yaptık. Zaten birçok yerde yasak olduğu için ateş yakma sıkıntısı var. Kağıthane bölgesinde piknik alanları var oralarda da yasak çok olduğu için yakamadık. Ateş, mangal yakmak yasak. Nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Biz ateş yakıyoruz ama yaktığımız odunlar bile dışarıdan getirildi. Burası kurumuş bir bölge ıslak zemin. O yüzden ateş yaktık" diye konuştu.

"KÖZLERİN TAMAMEN SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLUP O ŞEKİLDE GİDECEĞİZ"

Saat 20.00'e kadar ateş yakmaya izin verilen alanda ailesiyle birlikte piknik yapan Abdülkadir Samast, "Buraya gelmeden mangal yakılıp yakılmadığıyla ilgili bilgimiz olmadığı için orman şefliğini arayıp sorduk. Bize bu bölgeyi gösterdiler. Burada mangal yakabilirsiniz dedikleri için biz bu bölgeyi tercih ettik. Burada bir beton bırakmışlar. Biz de bunun üzerinde yapmaya çalıştık. Belgrad bölgesinde sadece o alanda mangal yakabilirsiniz dediler. Biz de buraya geldik. Yakacağız. Sonrasında suyumuz hazır. Közlerin tamamen söndüğünden emin olup o şekilde bırakıp gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNSAN BİLİNÇLİ OLDUKTAN SONRA BENCE BİR PROBLEM OLMAZ"

Mustafa Bostancıoğlu, "Buraya ailemle beraber geldim. Abim, eşim, çocuklar ve yeğenlerimle geldik. Bunun bilincindeyiz. Girerken mangal yakılıp yakılmadığını sorduk. Öyle girdik içeri. Şu an mangal yakıyoruz ve ailemizle vakit geçiriyoruz. Giderken mangalı düzgün bir yere temizleyip yanmadığından emin olduktan sonra kendi çöpümü alıp çöpe atacağım. Giderken ya da gece gelirken yakanlara denk gelmiştik. İnsan bilinçli olduktan sonra bence bir problem olmaz" dedi.

"AĞAÇLARIMIZ ÇABUK YETİŞMİYOR"

Mukadder Bostancıoğlu, "Mangal yaktık, temiz hava alalım dedik. Çoktandır çıkmıyoruz. Biz yedikten sonra çıkacağız. Yakanlara çok üzülüyoruz. Söndürmelerini istiyoruz. Biz mutlaka söndürüyoruz. Söndürmeyenler çok yanlış yapıyor. Ağaçlarımız çabuk yetişmiyor" diye konuştu.


- İstanbul
Belgrad Ormanları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:01

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yasaklı alanlarda yakılan mangallar ormanları tehdit ediyor - Son Dakika
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