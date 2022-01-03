Yasaklı hayvan sahipleri uyarıldı - Son Dakika

Nevşehir'de yasaklı hayvan besledikleri tespit edilen 15 şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tehlike arz eden hayvan ırkları kategorisine giren köpek beslediği tespit edilen şahıslar üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 7 Aralık 2021 tarihli ve 2021-48 sayılı "Tehlike Arz Eden Hayvanlar ile İlgili Genelge" kapsamında; tehlike arz eden hayvan ırkları kategorisine giren, köpek beslediği tespit edilen 15 şahsa, besledikleri 25 adet köpek ile ilgili olarak, bakanlık genelgesi kapsamında bilgilendirme yapılarak,14 Ocak tarihine kadar gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları hususunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, Gülşehir ilçesi Yakatarla köyünde, 1 adet sahipsiz pitbull cinsi tehlike arz eden köpek tespit edilerek, Gülşehir Belediyesi ekibine teslim edildi. - NEVŞEHİR