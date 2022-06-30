Olay, öğlen saatlerinde Selim Bey Mahalesi'nde meydana geldi. Serhat A.'ya ait yasaklı ırk 'Dogo Arjantino', arabaya bağlı ata saldırdı. Dengesini kaybedip yere düşen at, kanlar içinde kaldı. Sahibi ile olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri o anlarda bir şey yapamazken, çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Köpeği, sakinleştiği bir sırada Serhat A., tasmasından tutarak, evinin bahçesine bağladı.

Kaynak: DHA

Selim Bey, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yasaklı ırk köpeğin saldırdığı at ağır yaralandı - Son Dakika

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