Yasaklı ırk köpeğin saldırdığı at ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yasaklı ırk köpeğin saldırdığı at ağır yaralandı

30.06.2022 16:47
Yasaklı ırk köpeğin saldırdığı at ağır yaralandı

ARDAHAN'ın Göle İlçesinde, 'Dogo Arjantino' cinsi köpek ata saldırdı.

ARDAHAN'ın Göle İlçesinde, 'Dogo Arjantino' cinsi köpek ata saldırdı. Arabaya bağlı at yere düşerek kanlar içinde kalırken, Köpek, sahibi tarafından güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Selim Bey Mahalesi'nde meydana geldi. Serhat A.'ya ait yasaklı ırk 'Dogo Arjantino', arabaya bağlı ata saldırdı. Dengesini kaybedip yere düşen at, kanlar içinde kaldı. Sahibi ile olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri o anlarda bir şey yapamazken, çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Köpeği, sakinleştiği bir sırada Serhat A., tasmasından tutarak, evinin bahçesine bağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralanan ve sekerek yürüyen at, veteriner hekime götürüldü. Atın sahibi evli ve 3 çocuk babası Adem Kılıç (50), olayda canını zor kurtardığını belirterek, "Arabamla taşımacılık yapıyorum. Yük almaya giderken bir köpek saldırdı. Canımı zor kurtardım. Ama köpek atı perişan etti. Zabıta, polis ve asker geldi ama sahibi bile yanına yaklaşamadı. Köpek biraz sakinleşince sahibi yakaladı. Atım olmazsa aç kalırız. Ne yapacağımı şaşırdım. Köpeğin sahibi atın tedavi masraflarını karşılayacağını söylüyor ama kurtulacağını sanmıyorum. Çünkü 40 dakika boyunca saldırdı" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Kaynak: DHA

Selim Bey, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasaklı ırk köpeğin saldırdığı at ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:25 Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yasaklı ırk köpeğin saldırdığı at ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement