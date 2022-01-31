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Yasaklı ırk köpek besleyen 1 kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası - Son Dakika

Yasaklı ırk köpek besleyen 1 kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası

31.01.2022 15:20
Yasaklı ırk köpek besleyen 1 kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 428 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 428 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar operasyonlarında 19 kişiye idari para cezası, yasaklı ırk köpek besleyen 1 kişiye ise 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 24 ile 30 Ocak 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 428 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 938 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. Kumar operasyonlarında 4 farklı adreste kumar oynayan 19 kişiye 34 bin 561 TL idari yaptırım uygulanırken, 4 kişiye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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Ayrıca, Merkezefendi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde yasaklı ırk köpek beslendiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, belirtilen adreste 1 adet yasaklı ırk köpek bulunarak, belediye görevlilerine teslim edildi. Ayrıca yasaklı ırk köpek besleyen 1 kişiye 5199 Sayılı Kanun kapsamında 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

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Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasaklı ırk köpek besleyen 1 kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasaklı ırk köpek besleyen 1 kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası - Son Dakika
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