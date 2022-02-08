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Yasaklı ırk köpek besleyen ve hayvana eziyet eden 6 kişiye 35 bin 802 TL ceza - Son Dakika

Yasaklı ırk köpek besleyen ve hayvana eziyet eden 6 kişiye 35 bin 802 TL ceza

08.02.2022 13:48
Yasaklı ırk köpek besleyen ve hayvana eziyet eden 6 kişiye 35 bin 802 TL ceza

Karabük'te tehlike arz eden yasaklı ırk köpek besleme ve hayvana eziyet suçlarından 6 kişiye toplamda 35 bin 802 TL idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Karabük'te tehlike arz eden yasaklı ırk köpek besleme ve hayvana eziyet suçlarından 6 kişiye toplamda 35 bin 802 TL idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'dan 2021 yılı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıldığını, 2021 yılında şahsa karşı işlenen suçlarda 2020 yılına göre yüzde 18,9 artış meydana geldiğini ifade eden Tuğ, mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2020 yılına göre 2021 yılında yüzde 10,4 artış sağlandığını, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda ise 2021'de yüzde 32,1 düşüş sağlandığını ve olayların yüzde 99.2'sinin aydınlatıldığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinde şube müdürlüğü olarak kuruluşu yapılan ve illerde Asayiş Şube Müdürlükleri bünyesinde Büro Amirliği olarak kurulması planlanan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Büro Amirliğinin kurularak faaliyete geçtiğini aktaran Tuğ, çevreye verilen zarar ile birlikte hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi noktasında görevlendirilen personellerin pandemi döneminde ve gerekse yoğun kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve su dağıtımı yaptığını kaydetti.

'35 bin 802 TL idari yaptırım uygulandı'

HAYDİ uygulaması ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden 2020 yılında 17 ihbar yapıldığını ihbarların süratle değerlendirildiğini 2021 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 116 ihbar yapıldığını tehlike arz eden yasaklı ırk köpek besleme ve hayvana eziyet suçlarından 6 kişiye toplamda 35 bin 802 TL idari yaptırım uygulandığını belirtti.

Tuğ, 2021 yılı içerisinde kentte 1 ölümlü kazanın yaşandığını, 108'i yaralamalı, 159'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 268 trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan Tuğ, bu kazalarda 268 vatandaşın yaralandığını dile getirdi.

Bir önceki yıla kıyasla 2021 yılında ölümlü kazalarda yüzde 67'lik bir azalış olduğunu anlatan Tuğ, 15 bin 548 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldığını aktardı. - KARABÜK

Yasaklı ırk köpek besleyen ve hayvana eziyet eden 6 kişiye 35 bin 802 TL ceza
Yasaklı ırk köpek besleyen ve hayvana eziyet eden 6 kişiye 35 bin 802 TL ceza

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Türk Lirası, Karabük, Asayiş, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasaklı ırk köpek besleyen ve hayvana eziyet eden 6 kişiye 35 bin 802 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasaklı ırk köpek besleyen ve hayvana eziyet eden 6 kişiye 35 bin 802 TL ceza - Son Dakika
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