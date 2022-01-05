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Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı - Son Dakika

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı

05.01.2022 10:03

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı Sivas'ta son 1 yıl içerisinde yasaklı ırk köpek besleyen ve gezdiren 23 kişiye toplamda 194 bin 711 lira para cezası uygulandı Sivas'ta son 1 yıl içerisinde yasaklı ırk köpek besleyen ve gezdiren 23 kişiye toplamda 194 bin 711 lira para cezası uygulandı.

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı

Sivas'ta son 1 yıl içerisinde yasaklı ırk köpek besleyen ve gezdiren 23 kişiye toplamda 194 bin 711 lira para cezası uygulandı

SİVAS - Sivas'ta son 1 yıl içerisinde yasaklı ırk köpek besleyen ve gezdiren 23 kişiye toplamda 194 bin 711 lira para cezası uygulandı.

Sivas Valiliği 2019 yılında yayınladığı genelge ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio cinsi köpek besleyenlere 7 bin 802 lira para cezası verileceğini duyurmuştu. Genelgenin yayınlanması ile beslenmesi yasaklanan bu köpek ırklarına karşı denetimler sıklaştırıldı. Son günlerde Sivas'ın da bulunduğu çeşitli illerde yasaklı ırk köpek besleyen vatandaşlar cezadan korkarak köpekleri sokağa salmaya başladı. Sivas'ta son 1 yıl içerisinde ise yasaklı ırk besleyen 23 kişi hakkında işlem yapıldı. Şahıslara yasaklı ırk köpek besleme, ağızlıksız gezdirme gibi çeşitli suçlardan toplam 194 bin 711 lira para cezası uygulandı.

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı
Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı
Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı
Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı
Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı

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Para Cezası, Pitbull, Sivas, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı - Son Dakika
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