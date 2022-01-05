Yasaklı ırk olan köpeklerini kendi elleriyle ekiplere teslim ettiler - Son Dakika

Yasaklı ırk olan köpeklerini kendi elleriyle ekiplere teslim ettiler

Sivas'ta 2 vatandaş yasaklı ırk olan Pitbull ve Dogo Argentino cinsi köpeklerini ekiplere teslim etti

SİVAS - Sivas'ta 2 vatandaş yasaklı ırk olan Pitbull ve Dogo Argentino cinsi köpeklerini ekiplere teslim etti.

Sivas'ta yasaklı ırk köpekler sokağa salınırken iki vatandaş kendi isteğiyle köpeklerini teslim etti. 4 Eylül Sanayi sitesinde Tolga İlaslan Pitbull ırkı'Paşa' isimli köpeğini, Orhan Çenebaş ise Dogo Argentino ırkı 'Şila' isimli köpeğini ekiplere teslim etti. Hayvan Durum İzleme ekiplerinin tutanak tutmasının ardından Sivas Belediyesi köpekleri alarak barınağa götürdü. Orhan Çenebaş köpeğinin saldırgan olmadığını kanıtlamak için ise bir çocuğa köpeği sevdirdi. Dogo ırkı köpeğinin kediden korkak olduğunu söyleyen Çenebaş, mecbur oldukları için teslim ettiklerini söyledi.

"Bebeği yanına bırak hiç bir şey yapmaz"

Pitbull ırkı köpeğin sahibi Tolga İlaslan, "1 buçuk senedir bizde bu köpek saldırganlığı falan yoktu. Barınağa vermemi söylediler, bende kendi isteğimle teslim ettim" dedi. Dogo Argentino cinsi köpeği sahibi Orhan Çenebaş ise, "aylığından beridir bizde bu köpek. Herhangi bir saldırganlığı yoktur. Yasaklı ırk olduğu için vermek istiyoruz. Kendi isteğimizle yasaklardan dolayı teslim ediyoruz. Hiçbir sıkıntısı yoktur bebeği yanına bırak hiç bir şey yapmaz" diye konuştu.