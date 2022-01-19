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Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti - Son Dakika

Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti

19.01.2022 15:31

- Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti Sivas'ta bir vatandaş, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğini teslim tarihinin geçmesine rağmen ekiplere teslim etti.

- Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğini teslim tarihinin geçmesine rağmen ekiplere teslim etti.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre tehlike arz eden köpek ırkları 14 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt altına alınacağını duyurması üzerine birçok hayvan sahibi köpeklerini teslim etti. Kardeşler mahallesinde oturan Turan Çıtır, pitbull ırkı "Yamaç" isimli köpeğini teslim tarihin geçmesine rağmen belediye ekiplerine elleriyle teslim etti. Belediye ekipleri köpeği teslim alarak barınağa götürdü.

Köpeğin sahibi Turan Çıtır, köpeğe 3 buçuk senedir baktığını belirterek, "Yasaklardan dolayı köpeğimi rızamla vermiş bulunmaktayım. Köpek 3 buçuk yaşına girecek 10 günlükten beri bende. Köpeğimin İsmi Yamaç' tı. Köpeğimi seviyordum ama yapacak bir şey yok" dedi.

Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti
Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti
Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti
Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti

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Köpek, Sivas, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti - Son Dakika


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