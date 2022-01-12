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Yasaklı köpek ırklarını kayıt altına aldırmayıp sokağa bırakıyorlar - Son Dakika

Yasaklı köpek ırklarını kayıt altına aldırmayıp sokağa bırakıyorlar

12.01.2022 11:56

Edirne'de, tehlikeli köpek ırklarını, maliyeti nedeniyle kısırlaştırıp kayıt altına aldırmayan hayvan sahipleri, bu köpekleri sokağa bırakıyor.

Edirne'de, tehlikeli köpek ırklarını, maliyeti nedeniyle kısırlaştırıp kayıt altına aldırmayan hayvan sahipleri, bu köpekleri sokağa bırakıyor. Kentte sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında denetimler sürüyor.

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının, kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması gerekiyor.

Bu köpeklerin kısırlaştırma ve çip takma maliyetlerini karşılamak istemeyen bazı hayvan sahipleri, köpekleri başıboş halde sokağa bırakmayı tercih ediyor.

Edirne'de de sokağa bırakılan tehlikeli köpekler yakalanarak Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda rehabilite ediliyor. Barınakta bir ay önce 12 olan tehlikeli ırk köpek sayısı, son günlerde sokağa bırakılanlarla 32'ye yükseldi.

Kısırlaştırma işlemleri özel veteriner kliniklerinde yapılıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, AA muhabirine, tehlikeli köpeklerin sahiplerine, hayvanlarını 14 Ocak'a kadar kayıt altına aldırıp kısırlaştırmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Bu köpeklerin kısırlaştırma ve çip takma işlemlerinin özel veteriner kliniklerinde yapıldığını belirten Tanrıkulu, "Son günlerde, kısırlaştırma ve çip parasını ödeyemeyecek hayvan sahiplerinin, köpeklerini sokağa saldıklarını duyuyoruz. Bu tür sıkıntıları olan hayvanseverler varsa biz elimizden gelen yardımı yapmaya çalışırız. Bu çok yanlış, onlar da bir can. Onların da gerçekten yaşam hakları var. Bu anlamda eğer böyle sıkıntılı olan hayvan sahipleri varsa ilgili kurumlarla iletişime geçsinler yardımcı olmaya çalışalım." dedi.

Tanrıkulu, yasal olarak belediyelerin sokak hayvanlarını kısırlaştırdığını ve sistemin sahipsiz sokak hayvanlarına çip takılmasını öncelediğini ifade etti.

"Sokağa bırakılmaları tehlike oluşturuyor"

Tanrıkulu, tehlikeli köpeklerin başıboş halde sokağa bırakılmasının büyük tehlike olduğunu söyledi.

Bunun bir örneğinin geçen hafta Edirne'de yaşandığını anlatan Tanrıkulu, "En son biliyorsunuz Edirne'mizde sokağa terk edilen bir pitbull, veteriner muayenehanesine saldırıp orada 14 yıldır baktıkları kediyi telef etti. Bu anlamda onların da bir suçu yok. Bu hayvanları şiddete alıştıran ne yazık ki insanlar, sahipleri. Bu konu da gerçekten önemli." dedi.

Yasaklı köpek ırklarını kayıt altına aldırmayıp sokağa bırakıyorlar
Yasaklı köpek ırklarını kayıt altına aldırmayıp sokağa bırakıyorlar
Yasaklı köpek ırklarını kayıt altına aldırmayıp sokağa bırakıyorlar

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Pitbull, Edirne, Köpek, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasaklı köpek ırklarını kayıt altına aldırmayıp sokağa bırakıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasaklı köpek ırklarını kayıt altına aldırmayıp sokağa bırakıyorlar - Son Dakika
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