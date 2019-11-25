Son Dakika Haberleri: Yasaklı köpeklere el konulup sahiplerine 15 bin 604 lira ceza kesildi
Son Dakika 3. Sayfa Yasaklı köpeklere el konulup sahiplerine 15 bin 604 lira ceza kesildi - Son Dakika

Yasaklı köpeklere el konulup sahiplerine 15 bin 604 lira ceza kesildi

6 saat önce

Aydın Efeler İlçe merkezindeki kent meydanında Pitbull Terrier cinsi köpekleri ile gezmekte olan iki şahıs hakkında yasaklı köpekleri gezdirmekten ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Yasaklı köpeklere el konulup sahiplerine 15 bin 604 lira ceza kesildi, System.String[]

Aydın Efeler İlçe merkezindeki kent meydanında Pitbull Terrier cinsi köpekleri ile gezmekte olan iki şahıs hakkında yasaklı köpekleri gezdirmekten ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürülüğü ekiplerince yasaklı köpeklere el konulurken yasaklı köpekleri sahiplenip besleyen kişilere de 15 bin 604 TL idari para cezası uygulandı.


Atatürk kent meydanında iki kişinin yasaklı köpeklerle dolaştığı yolunda ihbar alan Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kent meydanında yaptıkları denetimde iki kişiyi yasaklı köpeklerle yakaladı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14.maddesi l bendinde yer alan "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaklanmış bulunmaktadır" maddesi hatırlatılan şahısların ellerindeki köpeklere el konulurken şahıslara yasaya aykırı davranmaktan 15 bin 604 TL de idari para cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yasalarla açıkça sahiplenilmesi yasak olan köpek türleri hakkında vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini kanun ve kurallara uymayanların da ihbar edilmesini istediler. - AYDIN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pitbull, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
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