Yasaklı "vuvuzela" Afrika Uluslar Kupası'yla geri döndü - Son Dakika

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çıkardığı yüksek ses nedeniyle yasaklanan "vuvuzela" Kamerun'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda sokaklarda ve tribünlerde tekrar yerini aldı.

Kamerun'da devam eden Afrika Uluslar Kupası maçları öncesinde, maçların oynandığı şehirlerin caddeleri ve stadyumlar vuvuzela sesiyle yankılanıyor.

Güney Afrika zurnası diye de adlandırılan 61 santimetre boyunda ve 100 gram ağırlığında olan vuvuzelanın herhangi bir tuşu veya tonlama deliği yok.

Futbolseverlerin ilk olarak, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası maçlarında tanıştığı vuvuzela, çıkardığı yüksek ve gürültülü sesi ile kimi futbolsever ve futbolcuları rahatsız ediyor.

Afrikalı futbolseverlerin en önemli tezahürat aracı olan üflemeli çalgı vuzuvela, üfleyen kişinin ritmine bağlı olarak, fil sesine benzer bir ses çıkartıyor.

Toplu olarak çalındığında 135 desibel ses çıkaran "vuvuzela, birçok taraftar ve futbol takımı tarafından rahatsız edici olarak değerlendiriliyor.

Çıkardığı sesle ekran başındaki futbolseverleri de rahatsız eden vuvuzela, 2009'da FİFA Konfederasyon Kupası'nda futbolcuları olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Bazı yerel yönetimler, insan sağlığına zararlı olduğunu gerekçe göstererek vuvuzelanın satışını yasaklıyor.

Kamerunlu futbolsever Mussa Bouba AA muhabirine, vuvuzelanın çok yönlü kullanımı olduğunu söyledi.

Vuvuzela sesine alışkın olmayanların korktuğunu belirten Bouba, "Vuvuzelayla kendi ekiplerimize cesaretlendirirken, rakiplerimize gözdağı veriyoruz." diye konuştu.

Diğer bir Kamerunlu futbolsever Adamou Ngo da "Vuvuzela ile seferberlik çağrısı yapıyoruz." dedi.