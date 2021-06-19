Yasaksız cumartesinin tadını balık tutarak çıkardılar - Son Dakika

Yasaksız cumartesinin tadını balık tutarak çıkardılar

Eskişehir'de yasaksız cumartesi gününü değerlendirmek isteyenler, sabah saatlerinde oltalarını alıp Porsuk Çayı kenarına giderek "vira bismillah" dedi.

Eskişehir'de yasaksız cumartesi gününü değerlendirmek isteyenler, sabah saatlerinde oltalarını alıp Porsuk Çayı kenarına giderek "vira bismillah" dedi. Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran itibariyle sadece pazar günleri uygulanmaya başladı. Cumartesi günlerinin yasaksız geçtiği 3'üncü hafta sonunda Eskişehirliler, tatilin tadını balık tutarak çıkardı. Avlanma yasağının da kalkması ile sabah saatlerinde şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı kenarına giden vatandaşlar, kancalara yemleri geçirip olta attı. Zengin balık çeşitliliğine sahip çayda vatandaşlar yasaksız cumartesi gününde balık keyfi yaptı. - ESKİŞEHİR

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