Yasaksız ilk hafta sonu - Son Dakika

Yasaksız ilk hafta sonu

06.03.2021 15:52
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21 Kasım 2020 günü başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk defa bugün iş yerlerinin açılması ve vatandaşların dışarı çıkabilmesi sokakları şenlendirirken esnafın da yüzünü güldürdü.

21 Kasım 2020 günü başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk defa bugün iş yerlerinin açılması ve vatandaşların dışarı çıkabilmesi sokakları şenlendirirken esnafın da yüzünü güldürdü.

Dünya genelinde insanlar bir yılı aşkındır Covid-19 virüsüyle mücadele ederken alınan tedbirler nedeniyle yeni kurallar ve alışkanlıklar insanların hayatına girdi. Ülke genelinde son olarak 21 Kasım 2020 tarihinden beri sürdürülen kısıtlamalar vatandaşların hayatlarında bazı sorunlara yol açarken, esnafın işlerini olumsuz yönde etkiledi. Hafta içi belli saatlerde satış yapabilen işletme sahipleri, hafta sonu ise sokağa çıkma yasağından dolayı dükkanlarını kapalı tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının geçtiğimiz günlerde duyurduğu kontrollü normalleşme süreci ile risk oranı belli oranda olan illerin, hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılması, o illerde olan işletme sahiplerini mutlu etti.

"20 gün açık, 10 gün kapalıydık"

Eskişehir merkezine yakın olan Odunpazarı ilçesinin Yandaş sokakta esnaf olan Hüseyin İnce, bulundukları bölgenin hafta sonu müşteri potansiyelinden ve öneminden bahsederken yasağın kalkmasından duydukları mutluluğun altını çizdi. Konuyla ilgili Hüseyin İnce; "Bu hafta ilk cumartesimiz, eskiden hafta sonları güzel işlerimiz oluyordu. Hafta sonu dükkan açamadığımız dönemde ayda 20 gün açık 10 gün kapalıydık. Bu da bizi bayağı zorladı, kiralarımızı zor çıkardık, çoğu zaman çıkaramadık. Şimdi inşallah iyi olur. Burası Taşbaşı, Hamamyolu bir olduğu için özelikle hafta sonu çok hareketli. İnsanlar tatillerini burada değerlendiriyorlar" diye konuştu.

"İstediğimiz özgürlüğe kavuştuk"

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Hamamyolu caddesinde çiğ köfte dükkanında çalışan İbrahim Çiçek ise, diğer esnaflar gibi durumdan duyduğu mutluluğu belirtirken, ayrıca oturma yasağının kalkmasından dolayı işlerinin yüzde 50 arttığını ifade etti. İbrahim Çiçek;

"Eskişehir Hamamyolu caddesinde esnafız, çiğköfte dükkanı işletiyoruz. Hafta sonu asıl işi yapıyoruz. Hafta içi beklediğimiz iş olmuyordu bu karar bizi mutlu etti. İstediğimiz özgürlüğe kavuştuk. İnşallah insanlarımız dikkatli olursa ve sosyal mesafeyi korurlarsa, inşallah bu salgını beraber atlatırız. Masalarımız açılması iyi oldu çünkü müşteri oturtamıyorduk. Bu durumda işimizi olumsuz yönde yüzde elli etkiliyordu, işlerimiz çok düşüktü. Şimdi masalarımızda müşterilerimiz ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." - ESKİŞEHİR

Yasaksız ilk hafta sonu
Yasaksız ilk hafta sonu
Yasaksız ilk hafta sonu
Yasaksız ilk hafta sonu

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Eskişehir, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasaksız ilk hafta sonu - Son Dakika


Son Dakika

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