Yasaksız ilk hafta sonundan alışveriş kuyruğu - Son Dakika

Eskişehir'de yasaksız ilk hafta sonunda bazı işletmeler önündeki uzun kuyruklar oluştu.

Kontrollü normalleşme kapsamında belirlenen risk haritasında, sarı bölgede yer alan Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün ilk defa kalktı. Aylar sonra ilk kez hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı. Genellikle insanların alışveriş yaptığı gözlemlendi. Bazı işletmeler önünde yoğun insan kalabalığı dikkat çekti. Vatandaşlar alışveriş yapmak için bazı işletmelerin önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Bu görüntüler sosyal mesafe konusunda tedirginlik uyandırdı. - ESKİŞEHİR