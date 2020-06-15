Yasaksız pazarda, İzmirliler piknik yapıp mangal yaktı - Son Dakika

Yasaksız pazarda, İzmirliler piknik yapıp mangal yaktı
Yasaksız pazarda, İzmirliler piknik yapıp mangal yaktı İZMİR'de hafta sonu günleri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar, bu hafta da soluğu piknik alanlarında aldı.
Yasaksız pazarda, İzmirliler piknik yapıp mangal yaktı
İZMİR'de hafta sonu günleri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar, bu hafta da soluğu piknik alanlarında aldı. İnciraltı Kent Ormanı'nda piknik yapan vatandaşlar, yasak olmasına rağmen denize de girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla hafta sonları uygulanan kısıtlamanın iptaliyle İzmirliler, soluğu piknik alanlarında ve sahillerde aldı. Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Kent Ormanı da piknikçilerle doldu. Havanın güzel olması ve kısıtlamanın olmamasını fırsat bilen İzmirliler, aileleriyli birlikte mangal yakarak zaman geçirdi. Kimi vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Vatandaşlardan bazıları ise sahilde denize girmek yasak olmasına rağmen denize de girdi.
Piknik yapan vatandaşlardan Cemre Celgin (23), 'Koronavirüs bizi psikolojik olarak çok etkiledi. Haftanın altı günü çalışıyorum. Pazar günleri de evde vakit geçirdim ama çok zor bir süreçti. Kısıtlamalar kalkınca biz de arkadaşlarımızla birlikte buluştuk, mangal yakacağız' dedi.
Eşinin rahatsızlığı nedeniyle salgın sürecinde ilk defa dışarı çıktığını dile getiren Yıldız Erdoğdu (49) ise, 'Kısıtlama sonrası ilk defa dışarı çıktığım için aşırı tedirginim. Sadece çay içmeye geldik ama nasıl içeceğimi düşünüyorum. Çok nefessiz havasız kaldık. Herkes dikkatli olmalı. Korkuyoruz' ifadelerini kullandı. Denizin ve ormanın kendilerine çok iyi geldiğini dile getiren Selin Ayaydın (31) çok mutlu olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:28 Kaynak: DHA
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