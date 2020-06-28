Yasaktan haberi olmayan turistler sokaklarda açık banka aradı - Son Dakika

Yasaktan haberi olmayan turistler sokaklarda açık banka aradı

KARABÜK - Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmayan turistler açık banka aradı. Polislerden yasak olduğunu öğrenen turistler kaldıkları yere geri döndü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla 81 ilde olduğu gibi Karabük'te de belirli saatlerde yapılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulamalar bugünde sürüyor. Sabah 09.30 ile 18.30 saatleri arasında başlayan kısmi kısıtlama doğrultusunda Güven kavşağında polis ekipleri araçları tek tek durdurup izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmayıp Safranbolu'dan Karabük'e gelen yabancı turistler ekipler tarafından durduruldu. Açık bankanın olup olmadığını öğrenmek isteyen yabancı turistler polis memurlarının bilgilendirmesi ile kaldıkları yere geri döndü.