"Yasaktan haberim yok" diyen İbrahim dedenin ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşıladı

Konya'da emekli maaşını almak için geldiği kent merkezinde Selçuklu Belediyesi zabıta ekiplerince görülen 85 yaşındaki İbrahim Demirbaş'ın, sosyal medyaya yansıyan konuşmaları yürekleri ısıttı.

Merkez Selçuklu ilçesinin 400 haneli kırsal mahallelerinden Bilecik'te yalnız yaşayan İbrahim Demirbaş, emekli maaşını almak üzere geldiği kent merkezinde, Selçuklu Belediyesi zabıta ekiplerince görüldü. 85 yaşındaki İbrahim Demirbaş'ın, bu sırada çekilen ve sosyal medyaya yansıyan konuşması, izleyenleri duygulandırdı.

Zabıta ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma sınırlaması olduğunu hatırlatması üzerine İbrahim dede, "Emekli maaşımı almak için geldim. Erzak ve bazı ihtiyaçlarımı karşılayıp döneceğim. Yasaktan haberim yok." sözleriyle sosyal medyanın ilgisini çekti.

Belediye Başkanı evinde ziyaret etti

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın evinde ziyaret ettiği İbrahim Demirbaş, "Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok kardeşim." diyerek gönüllere taht kurdu.

Eşini 30 yıl önce kaybeden ve bir süre önce doğduğu, büyüdüğü mahalleye yerleşen İbrahim Demirbaş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının genelgesinden haberinin olmadığını söyledi.

"Dünyadan haberim yok"

Yalnız yaşadığı evde televizyon ve radyonun bulunmadığını anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:

"O gün otobüse bindim, maaşımı almak üzere bankaya gittim. Orada görevliler, sokağa çıkmamam gerektiğini söyledi. Olandan bitenden bilgim yok. Salgın varmış, yaşlılar için riskliymiş. Yaptırdığım bu iki odalı evde yalnız yaşıyorum. Ay başlarında şehire iniyorum ve maaşımı çekip ihtiyaçlarımı karşılıyorum. O gün de böyle bir salgının olduğunu zabıtadan öğrendim. Dünyadan haberim yok. Sağ olsunlar ihtiyaçlarımı karşılayıp evime getirdiler. Neler olduğunu öğrendim, evden çıkmam artık. Bir kızım ve 3 torunum var. Konya'da yaşıyorlar, yanıma gelirler, ziyaret ederler. Burada huzurluyum."

Mahalle muhtarı Mustafa Uslu ise İbrahim dedenin sosyal medyaya yansıyan görüntülerinin ardından kendisini çok sayıda kişinin aradığını belirtti.

Vatandaşların İbrahim dedeye yardım çağrısında bulunduğunu ifade eden Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da İbrahim dedenin evini yaptırma kararı aldığını söyledi.