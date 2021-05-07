"Yasaktan haberim yoktu" dedi, cezadan kurtulamadı - Son Dakika

"Yasaktan haberim yoktu" dedi, cezadan kurtulamadı

07.05.2021 10:52

"Yasaktan haberim yoktu" dedi, cezadan kurtulamadı İzin belgesi olmadan dolmuşa binen 4 yabancı uyruklu şahıs denetime takıldı Sakarya'nı Serdivan ilçesinde izin belgesi olmadan sokağa çıkarak dolmuşa binen 4 yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere takıldı.

"Yasaktan haberim yoktu" dedi, cezadan kurtulamadı

İzin belgesi olmadan dolmuşa binen 4 yabancı uyruklu şahıs denetime takıldı

SAKARYA - Sakarya'nı Serdivan ilçesinde izin belgesi olmadan sokağa çıkarak dolmuşa binen 4 yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere takıldı. Haklarında tutanak tutulan şahıslardan bir tanesi yasaktan haberinin olmadığını söylese de cezadan kurtulamadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma döneminde tüm ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kent merkezinde birçok kontrol noktası kuran ekipler, geçiş yapan araç ve yayaları tek tek durdurarak kimlik ve belge kontrolü yaptı.

Serdivan ilçesi Sapak Camii önünde denetimlerini sürdüren ekiplerce kimlik ve belge kontrolü için durdurulan dolmuş içerisinde bulunan 4 yabancı uyruklu şahsın izin belgeleri olmadığı tespit edildi. Tek tek dolmuştan indirilen 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında polis ekipleri tutanak tuttu. Yasaktan haberinin olmadığını söyleyen bir kişi ise, "Gerçekten benim haberim yoktu, olsaydı çıkmazdım. Bilmiyordum, Kapalı Çarşı'dan yemek almaya gidiyordum, şimdi geri döneceğiz ve iftara bir şeyler hazırlayacağız, yapacak bir şey yok" ifadelerine yer verdi.

Yasaktan haberim yoktu dedi, cezadan kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu dedi, cezadan kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu dedi, cezadan kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu dedi, cezadan kurtulamadı

Koronavirüs, Serdivan, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Yasaktan haberim yoktu' dedi, cezadan kurtulamadı - Son Dakika


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