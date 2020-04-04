Yasaktan habersiz 25 bin kişiye otobüslerde maske dağıtıldı - Son Dakika
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Yasaktan habersiz 25 bin kişiye otobüslerde maske dağıtıldı

6 saat önce

Kocaeli'de toplu taşımayı kullanan ve dün gece yürürlüğe giren genelge ile maske takmak zorunda olduklarından habersiz olan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin maske dağıtıldı.

Yasaktan habersiz 25 bin kişiye otobüslerde maske dağıtıldı, System.String[]

Kocaeli'de toplu taşımayı kullanan ve dün gece yürürlüğe giren genelge ile maske takmak zorunda olduklarından habersiz olan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin maske dağıtıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı basın açıklamasında koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler açıklamıştı. Bu kapsamda vatandaşların maskesiz toplu taşıma araçlarına binmesi yasaklandı. Gece saatlerinde yürürlüğe giren genelgeden habersiz Kocaeli'de sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları görevlilerince 25 bin adet maske dağıtıldı.


Vatandaşlara dağıtıldı


Büyükşehir Ulaşımpark sürücüleri ve tramvay duraklarında bulunan güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara dağıtıldı. Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlar, maske dağıtılması hizmetinden memnun kaldıklarını dile getirdiler. Görevliler ise bundan sonra toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyecekleri konusunda vatandaşları uyardı.


"Devletimiz sağ olsun"


Bugün yürürlüğe koyulan toplu taşıma araçlarına maskeli binme zorunluluğundan sabah saatlerinde haberleri olduklarını belirten vatandaşlar, "Alınan karar doğru bir karar. Bizlerin ve toplum sağlığı göz önünde bulundurularak alınan kararı destekleriyoruz. Bu sabah otobüse bindiğimizde maskemiz yoktu. Sağ olsun şoförler Büyükşehir Belediyesi adına bizlere maskeleri teslim etti. Bundan sonrada toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyeceğimiz konusunda bizleri uyardılar. Haberlerde dış ülkeleri görüyoruz. Yaşlıları gözden çıkardılar, vatandaşları için maske bulamıyorlar. Bizim ülkemizde Kocaeli Büyükşehir belediyesi böylesi bir dönemde hem maske üretiyor. Hem de bizim sağlımız için maskeleri ücretsiz dağıtıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Daha ne isteyebiliriz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kocaeli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:46 Kaynak: İHA

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