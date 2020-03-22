Yasaktan önce Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 78'i otobüse binmeye devam etti - Son Dakika
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Yasaktan önce Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 78'i otobüse binmeye devam etti

7 saat önce

Yeni tip Korona virüsünde (Covid-19) risk grubu olan 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önlemek adına gerekli tedbirler alınırken, Antalya'da ise yasaktan önce son 1 haftalık verilerde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 78'inin toplu taşıma kullanmaya...

Yasaktan önce Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 78'i otobüse binmeye devam etti, System.String[]

Yeni tip Korona virüsünde (Covid-19) risk grubu olan 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önlemek adına gerekli tedbirler alınırken, Antalya'da ise yasaktan önce son 1 haftalık verilerde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 78'inin toplu taşıma kullanmaya devam ettiği bildirildi.


İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelgesinin detayları açıklandı.


Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların 21 Mart Cumartesi saat 24.00'den itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ise, (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma uygulamasını bugün itibariyle geçici olarak durdurdu.


Yüzde 78'i kullanmaya devam etti


Antalya Esnaf Ulaşım ve Pamfilya Otobüs Anonim Şirketinden alınan verilere göre, kentte bulunan yaklaşık 600 halk otobüsüne araç başı olarak aylık 3 bin 65 yaş üstü vatandaş binerken, son 1 haftalık verilerde ise 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 22'si otobüse binmezken, yüzde 78'i binmeye devam etti. Tam bilet kullanan 65 yaş altı vatandaşların da yüzde 72'si toplu taşıma kullanmazken, yüzde 18'i kullandı.


"65 yaş üstünün önüne geçemedik"


Pamfilya Otobüs AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce, "Seferlerimizin arasını açtık ama yine de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın önüne geçemedik. İnşallah gece 24.00'dan sonra alınan kararla belki düzene girerse, bu sıkıntıyı atlatırız" dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:52 Kaynak: İHA

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