İranlı bir hava yolu şirketine ait uçağın bugün Urumiye'den Erbil'e ilk uçuşunun yapılmasının planlandığını aktaran Hoşyar ancak yasal prosedürlerin yerine getirilmemesi sebebiyle iniş izni verilmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Yasal prosedürlere uymayan' İran'a ait uçağın Erbil'e inişi engellendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.