Yasal sınır işe yaramadı! Alman besiciler, yüksek oranda antibiyotiğe devam etmiş

ALMANYA Federal tarım Bakanlığı'nın dahili raporuna göre ülkedeki tavuk yetiştiricisi ve dana, sığır gibi büyük baş hayvan besicilerinin antibiyotik kullanmalarında bir azalma olmadığı ortaya çıktı. Besiciler, yetiştikleri hayvanları hızlı şekilde büyüyüp et tutması için antibiyotik kullanmaya eskisi gibi devam ediyor. Federal Hükümetin, antibiyotikle yetiştirilmiş tavuk, hindi ve dana etlerinin tüketicilerde meydana gelecek sıhhi zarar ve hasarları azaltmak için getirdiği sınırlamaların uygulamada bir işe yaramadığı belirtildi.Alman devlet televizyon kanallarından NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin ulaştığı bakanlığın son üç yıllık rakamların bulunduğu raporunda, tavukçuluk ve hindi çiftlikleriyle dana besiciliğinde yüksek oranda antibiyotik kullanımının eskisi gibi devam ettiği, domuz besiciliğinde yüzde 40'lara varan antibiyotik kullanımı azalması olduğunu belirtildi. Domuz besiciliğindeki antibiyotik azalmasının neden tavuk, piliç, hindi ve dana besiciliğinde yaşanmadığının başka yöntemlerle yeniden araştırılacağı da belirtildi.BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ TAHRİP EDİYORBesicilerin, antibiyotikli madde kullanımlarını toplamda azalttığını fakat hayvanlarına yedirdikleri yiyecek maddesindeki antibiyotik oranın yüksek dozda olduğunun belirtildiği habere göre besicilikte kullanılan Colistin adlı maddeye sağlık uzmanlarının kesinlikle karşı. Colistin, Dünya Sağlık Örgütü WHO ) tarafından insanlardaki hastalıkların tedavisinde çok önemli bir ilaç katkısı olarak belirlenen maddeler arasında. Colistin maddesinin insanlar tarafından beslenme üzerinden vücuda alınması halinde, bağışıklık sisteminin tahrip olduğu ve daha sonra farklı sebeplerden dolayı meydana gelen hastalıklarda tedavi için kullanılan antibiyotiklerin tedaviye bir cevap vermemeye sebep olduğu hatırlatıldı.İLK TEPKİ YEŞİLLER'DENFederal Tarım Bakanlığının antibiyotik kullanımı raporuna ilk tepki Yeşiller Partisi 'nden geldi. Hükümeti, besicilerin antibiyotik kullanımında gerekli kontrolleri yapmamakla suçlayan Yeşiller Tarım Politikaları Federal Sözcüsü Friedrich Ostendorff, "Tarım Bakanı Julia Klöckner'in acilen yapması gereken; insan sağlığına çok ciddi zararı olan her türlü antibiyotiği besihanelerden uzaklaştırmaktır. Bunun için her türlü politik desteğe hazırız" dedi.Bakanlıktan yapılan kısa açıklamada ise, "Rakamları daha detaylı değerlendireceğiz. Gerek duyulması halinde kanuni düzenlemeye gidilecektir. Besihanelerde, kanunlarımızın öngördüğü sınırın üzerinde antibiyotiğe yer yoktur ve buna göz yumulmayacaktır" denildi.