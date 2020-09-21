Dicle Elektrik'ten yasal takibe düşmüş elektrik borcuna online ödeme kolaylığı - Son Dakika

Dicle Elektrik'ten yasal takibe düşmüş elektrik borcuna online ödeme kolaylığı

Dicle Elektrik yasal takibe düşmüş elektrik borcunun web sitesi üzerinden ödenebileceği bir sistem tasarladı.

Dicle Elektrik'ten yasal takibe düşmüş elektrik borcuna online ödeme kolaylığı, System.String[]

Dicle Elektrik yasal takibe düşmüş elektrik borcunun web sitesi üzerinden ödenebileceği bir sistem tasarladı. PayFlex adlı uygulama ile müşteriler sorgulama yaparak kredi veya banka kartlarıyla borcunu ödeyebilecek.

Dicle Elektrik, abonelerin yasal takibe düşmüş elektrik borçlarını web sitesi üzerinden online olarak ödemelerine imkan sağlıyor. Dicle Elektrik bünyesinde bulunan DEDAŞ ve DEPSAŞ şirketlerine ait icra takibindeki borçlar online.dedas.com.tr veya online.depsas.com.tr web siteleri üzerinden ödenebilecek. Lega sistemine aktarılacak fatura bilgileri ve geliştirilen PayFlex Collection uygulaması ile web kanalı üzerinden sorgulama yapılarak kullanıcıların ödemeleri gerçekleştirilecek. Uygulamanın önümüzdeki günlerde banka entegrasyonuyla mobil ortamda da kullanılabilmesi planlanıyor. Daha önce geçmiş döneme ait ve yasal takibe uğrayan icralık borçlar online olarak tahsil edilemiyordu.

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, pandemi nedeniyle yasal takibe düşen elektrik borcunun online kanaldan ödenmesinin önemine dikkat çekti. Karagüzel, "Müşterilerimizin geçmiş dönemlere ait ödenmemiş elektrik faturaları bulunabiliyor. Güncel tüketimleri için ödemelerini düzenli yapsalar bile geçmiş borçları yasal takibe düşebiliyor. PayFlex uygulamasıyla müşterilerimiz herhangi bir hizmet merkezimize gelmeden web sitelerimiz üzerinden borcunu ödeyebilecek. Böylece müşterilerimiz sağlıklarını riske atmadan ödemelerini yapabiliyor olacak" dedi. - DİYARBAKIR

Kredi, Banka, Dicle, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten yasal takibe düşmüş elektrik borcuna online ödeme kolaylığı - Son Dakika Ekonomi

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