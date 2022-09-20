'Yasal ve helal' diyerek 1 milyon 800 bin lira dolandırmışlar - Son Dakika
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'Yasal ve helal' diyerek 1 milyon 800 bin lira dolandırmışlar

20.09.2022 14:19
'Yasal ve helal' diyerek 1 milyon 800 bin lira dolandırmışlar

İZMİR merkezli 10 ilde vatandaşları yüksek kar vaadi 'forex' yöntemiyle 1 milyon 800 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı Şüphelilerin, mağdurlara ana para kaybetmeme taahhüdü verdikleri, mevcut sistemi ise 'yasal, risksiz ve helal' olarak...

İZMİR merkezli 10 ilde vatandaşları yüksek kar vaadi 'forex' yöntemiyle 1 milyon 800 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı Şüphelilerin, mağdurlara ana para kaybetmeme taahhüdü verdikleri, mevcut sistemi ise 'yasal, risksiz ve helal' olarak anlattıkları ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüphelinin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı 'forex' yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçenlerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu kişilere yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için savcılık talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. 16 Eylül'de İzmir'in yanı sıra Van, Gaziantep, Adana, Antalya, Batman, Hatay, Manisa, Mersin ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

'SİSTEME GİRİŞ EN AZ 3 BİN LİRA'Şebekenin çalışmasına dair detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerin ilk olarak belirledikleri bir Instagram hesabını ele geçirdikten sonra o kişinin arkadaşlarına mesaj attığı belirlendi. Kendi arkadaşıyla konuştuğunu sanan mağdurların da dolandırıldığı belirlendi. Ortaya çıkan mesajlarda ise şebeke üyelerinin, sisteme en az 3 bin lirayla giriş yapıldığını, bu sistemin 'yasal, risksiz ve helal' olduğunu söylediği ifade edildi. Suç örgütü üyelerinin, dolandırdıkları kişilere ana parayı kaybetmeme taahhüdü verdiği de belirtildi. Bunların yanı sıra sözde kazanılan paraların bloke olmaması için mağdurlardan 'güvenlik protokolü' adı altında yeniden ödeme yapmaları istendiği de ortaya çıktı. Dolandırıcıların, bu ödeme yapıldıktan sonra Adalet Bakanlığı sayfasından düzenledikleri sahte ekran görüntülerini vatandaşlara gönderdikleri kaydedildi. Devlet bankalarına ait olduğu ileri sürülen çok sayıda belgeyi de mağdurlara gönderdikleri aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yasal ve helal' diyerek 1 milyon 800 bin lira dolandırmışlar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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