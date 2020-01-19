Yasal Yaptırımların Siber Güvenliğe Katkıları Neler? - Son Dakika
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Yasal Yaptırımların Siber Güvenliğe Katkıları Neler?

42 dakika önce

IBM Siber Güvenlik İş Birimi Ülke Lideri Engin Özbay, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

IBM Siber Güvenlik İş Birimi Ülke Lideri Engin Özbay, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.


Yasal yaptırımlar ile ilgili konuşan Özbay, siber güvenlik noktasında gelişen yaptırımların katkılarından bahsetti.

Yasal Yaptırımların Siber Güvenliğe Katkıları Neler?

TV, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:03 
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