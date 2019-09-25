Yaşam alanları için güzel fikirler Koçtaş Yaşayan Evler dergisinde

Koçtaş'ın yaşam alanları için A'dan Z'ye ilham veren bütçe dostu güzel fikirleri, Yaşayan Evler dergisinin merakla beklenen yeni sayısında okuyucularla buluştu.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş'ın, Yaşayan Evler dergisinin yeni sayısı çıktı. Yaşam alanlarının her köşesi için ilham veren dekorasyon fikirleri ve en uygun bütçeli binlerce ürün seçeneğinin yer aldığı Yaşayan Evler dergisine koctas.com.tr'den, Koçtaş mobil uygulamasından ve Dergilik uygulamasından ulaşılabiliyor.

Koçtaş Yaşayan Evler dergisinin yeni sayısında, evini güzelleştirmek isteyenler için modern, country ve klasik stilde mobilya, aydınlatma, dekoratif obje, nevresim, perde, banyo aksesuarı, seramik, boya ve duvar kağıdı gibi dekorasyonla ilgili binlerce çeşit ürün seçeneği yer alıyor. Yaşam alanlarında küçük ya da büyük değişiklikler yapmak isteyenlere A'dan Z'ye dekorasyon önerileri bulunan dergide, 3 farklı stilde 3 farklı ev dekorasyonu, kullanılan tüm ürünler sergilenerek paylaşılıyor.

Koçtaş, hem mağazalarında hem de dijital kanallarında hız ve kolaylığı bir arada deneyimleme ayrıcalığı sunuyor. Koçtaş'a özel üretilen kanepe ve sehpalara ek olarak daha fazla seçeneğe koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Yaşam alanlarına özel kişiselleştirilmiş öneriler ve faydalı bilgiler de Yaşayan Evler'in yeni sayısında Koçtaş müşterilerini bekliyor. Dergide binlerce ürün seçeneğinin yanı sıra güzel fikirlerin nasıl hayata geçirileceği ile ilgili ipuçlarının yer aldığı Youtube videoları izlenebilir ve Yaşayan Evler blog yazıları okunabiliyor. İlham veren güzel fikirlerin yanı sıra hem tasarruf ettiren hem de yaratıcılığı ortaya çıkaran "Kendin Yap" videolarına da dergi üzerinde bulunan video ikonunu tıklayarak ulaşılabiliyor.

Koçtaş, kullanışlı ve rahat bir yatak odası hayal edenler için onlarca yatak odası ve gardırop seçeneği sunuyor. Derginin yeni sayısında yataktan bebek karyolasına, aydınlatmadan nevresimlere kadar yetişkin, genç, çocuk ve bebek odaları için en ekonomik çözüm önerileri incelenebiliyor. Koçtaş'ın modüler gardırobu olan NEX ile istenilen model, renk ve ölçülerde yatak ve gardırop tasarlamak da çok kolay...

Dergi, kitap, makyaj malzemesi, şal, takı, çocuk oyuncakları veya anahtarlıklar için evin her odasında kullanılabilecek dekoratif ve şık düzenleme kutuları; dokuma, hasır, kumaş ve ahşap gibi yüzlerce boyut ve seçenekleriyle Koçtaş'ta yer alıyor.

Sadece ilkbahar ve yaz aylarında değil, her mevsimde bahçe, balkon ve kış bahçesi alanında ihtiyaç duyulacak tüm çözümler, Koçtaş Yaşayan Evler dergisinde yer alıyor. Dergide dış mekan ve kış bahçesi mobilyalarından aksesuarlara, aydınlatmadan depolama ürünlerine, çiçeklerden raf sistemlerine kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

Koçtaş, ilham veren önerileri, mağazalardan veya dijital platformlardan ulaşılan binlerce farklı ürün ve tamamlayıcı nakliye montaj ve "Ustabilir" hizmetleriyle yaşam alanlarına yenilik ve güzellik katmaya devam ediyor.