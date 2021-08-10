Yaşam alanları yanan yılkı atlarına yem bırakıldı - Son Dakika

ANTALYA'da meydana gelen yangınlar nedeniyle doğal yaşam alanlarının bir bölümü yanan yılkı atları için saman, yem ve suluklar bırakıldı.

Belgesellere konu olan İbradı ilçesindeki yılkı atlarının, doğal yaşam alanı ormanların bir bölümünün yanmasının ardından bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, atların geldiği bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ovanın belirli bölümlerine 20 ton saman ve yem bıraktı. Türkiye'nin farklı illerinden TIR'larla yardım getiren gönüllüler de ovada yılkı atları için yol kenarlarına saman balyaları yerleştirdi.Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya'nın İbradı ilçesinde, doğal yaşam alanlarının bir bölümünün yanmasının ardından Ormana Mahallesi'ndeki ovaya inen yılkı atları için bölgeye suluklar yerleştirildi. 20 ton saman ve yem ekiplerimiz tarafından belirli bölümlere bırakıldı" denildi.